Støjberg: Østergaard har sluppet katten ud af sækken

Efter krav fra De Radikale om lempelse af udlændingepolitikken ser Venstre blå blok som eneste stramme valg.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har meldt ud, at en lempelse af udlændingepolitikken er afgørende for, om partiet kan pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Det ser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) som, at blå blok nu står alene om at føre den stramme udlændingepolitik, som Venstre og Dansk Folkeparti har stået for de seneste mange år.

- Så er katten sluppet ud af sækken. De Radikale vil ikke gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister, hvis ikke Socialdemokratiet lemper udlændingepolitikken.

- Når man kigger på de andre partier, der skal gøre Mette Frederiksen til statsminister, så er der heller ikke nogen af dem, der ønsker en stram udlændingepolitik.

- Derfor er bundlinjen, lige meget hvordan man vender og drejer det, at hvis man vil have en stram udlændingepolitik, er der kun et sted at gå hen. Og det er de blå partier, siger Inger Støjberg.

Samtidigt med Morten Østergaards udmelding, der faldt i Berlingske, fortalte Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at han peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

/ritzau/