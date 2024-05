Støjberg og Løkke bruges som es på EU-plakater

Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen vil fra lørdag kunne ses i talrige danske lygtepæle frem mod valget til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni.

Også selv om det ikke er dem, der stiller op.

Lars Løkke Rasmussen forklarer det selv med, at for ham handler det først og fremmest "om noget og ikke om nogen" - politik frem for mennesker - og han er politik.

Sådan lød forklaringen i onsdags ved fejringen af hans 60-års fødselsdag.

- Mit største fødselsdagsønske er, at Moderaterne bliver en blivende stemme i dansk politik. Det er ikke, fordi jeg er ved at holde op eller trække mig tilbage. Men jeg vil gerne bringe det et sted hen, hvor jeg kunne gøre det, sagde han.

- Og man må ærligt sige, at der er vi ikke helt endnu. Men vi er godt på vej.

Inger Støjberg vil være på alle valgplakaterne for Danmarksdemokraterne sammen med partiets kandidater.

Partiet stiller med en liste med kandidater, der er ukendte i den brede offentlighed.

Forskning viser faktisk ifølge Lasse Laustsen, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, at ukendte kandidater kan klare sig godt på valgdagen, hvis de umiddelbart - ud fra deres ansigt på valgplakaten - fremstår attraktive eller virker kompetente.

Når det gælder om at tiltrække vælgere, så har det dog en særlig effekt at bruge et velkendt ansigt. Og her sælger partilederne billetter, siger han.

- Så det er en måde at signalere til vælgerne, hvem de er, og at det er dem - og ikke alle mulige andre, siger han.

En række partier har besluttet sig for en mere humoristisk tilgang til nogle af kandidaternes valgplakater. Blandt andet SF.

På tidligere SF-formand og udenrigsminister Villy Søvndals plakat står teksten: "The ice is (stadig) melting at the pøules".

Plakaten tager et ironisk greb om Søvndals udtalelse fra 2009 i forbindelse med klimatopmødet COP15 om smeltende is på polerne.

- Baseret på tidligere valg har vi set, at valgplakater i det offentlige rum i høj grad også bliver brugt på sociale medier. Særligt hvis de er sjove og iøjnefaldende, siger Nils Brøgger Jakobsen, kampagneleder i SF.

/ritzau/