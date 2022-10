Støjberg og Villadsen i gårddebat: Uenige om effekt af CO2-afgift

Det var to politiske modpoler, der søndag debatterede i en kostald på en gård i Roslev nord for Skive.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, havde inviteret Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til debat om fremtidens landbrug på en gård ejet af Støjbergs bror, Jens Peter Støjberg.

Og over halmballen var uenighederne dybe - særligt om en CO2-afgift på landbruget.

Inger Støjberg afviser afgiften, mens Mai Villadsen ikke blot vil have en CO2-afgift, men også halvere den animalske produktion inden 2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Støjberg vil en CO2-afgift "affolke" en egn som den, hvor hendes bror har sit landbrug.

- Vi holder ikke op med at spise eller drikke mælk. Så vil man bare flytte produktionen til udlandet, siger hun.

Støjberg pointerer flere gange, at "Danmark er et af de steder, man er allerdygtigst til at producere klimavenligt", og at Danmark er "virkelig godt i gang" med at nå klimamålet i 2030.

Ifølge Mai Villadsen er landbrugets CO2-udledning kun steget de seneste 12 år. Derfor ønsker hun en CO-afgift.

- Man er i gang, men man gør ikke nok, siger hun.

Hun siger, at det er en myte, at en CO2-afgift i Danmark blot flytter udledningen til udlandet.

- Det er den klogeste, billigste og bedste måde til at lave et grønnere landbrug i vores land og nå vores klimamål, siger hun.

Mai Villadsen ønsker, at "de, der udleder mest, også skal betale mest". Mens landmænd, der bidrager til den grønne omstilling, "kan få penge igen efter at have betalt en CO2-afgift".

- Vi ved, at det vil koste samfundet 15 milliarder kroner, hvis vi ikke laver en CO2-afgift på landbruget.

Enhedslistens ønske om at halvere den animalske produktion i Danmark inden 2030 fik Inger Støjberg til at udbryde, at Mai Villadsen "skræmmer min bror fra vid og sans".

- Når man så siger, at vi kommer lige om lidt, og så vil vi nedlægge halvdelen af den animalske produktion – hvad skal han så lave i fremtiden?

Ifølge Støjberg vil en CO2-afgift betyde, at hendes brors landbrug er væk om otte år i 2030.

Det passer ikke, svarer Mai Villadsen.

De to politikere kan dog blive enige om, at udtagningen af lavbundsjord hos landbruget går for langsomt.

Det er gået alt for langsomt med at ansætte konsulenter, der skal hjælpe med udtagningen, mener de.

- Jeg kan i hvert fald sige, at landbruget meget, meget gerne vil være medspiller. Man skal bare lige huske på, at når man træffer de her beslutninger, så møder det virkeligheden på et tidspunkt, siger Støjberg.

/ritzau/