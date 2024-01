Støjberg på vej til Israel: Regeringen vakler i sin støtte

Mens statsminister Mette Frederiksen (S) har mødt kritik for at være for konsekvent i sin støtte til Israel, tager Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, nu til Israel for at markere, at den danske støtte bør være endnu mere tydelig.

Verden har glemt, hvor brutalt terrorangrebet den 7. oktober egentlig var, mener Inger Støjberg (DD).

- Det er som om, at historieskrivningen først går i gang efter den 7. oktober, siger hun fra Amsterdam Lufthavn, hvor hun er ved at boarde et fly til Israel.

Selv om Mette Frederiksen har gjort sin proisraelske holdning klar, er den danske regering på det seneste begyndt at vakle i sin støtte til Israel, mener Inger Støjberg.

- Jeg mener, at der skal være fuld opbakning til Israel, og det smerter mig at se, at regeringen har været ude på en vaklende kurs i den seneste tid, siger hun.

Statsministeren er begyndt at bløde op i sin retorik om de palæstinensiske ofre for krigen.

Og i december stemte Danmark sammen med 153 lande for en FN-resolution, der kalder på en øjeblikkelig våbenhvile.

Det undlod Danmark at gøre for halvanden måned siden.

- Man stemte anderledes til den seneste resolution i FN, og det er en vaklen, der skal ses i lyset af, hvordan Lars Løkke Rasmussen agerer som udenrigsminister, siger Inger Støjberg.

- Jeg håber, at statsministeren får rettet op på det.

Inger Støjbergs tur til Israel er arrangeret af organisationen Elnet, der arbejder for at fremme israelsk-europæiske bånd og få flere europæiske politikere til at besøge Israel.

Turen, der foregår med andre europæiske politikere, skal forbi byerne Beer Sheba og Sderot samt nogle af de kibbutzer, der blev angrebet.

Hun kommer ikke til at besøge nogle palæstinensiske områder.

- Det skal jeg ikke, fordi jeg kan sige, at min fulde sympati ligger hos det israelske folk.

Siden 1.200 mennesker blev dræbt i terrorangrebet den 7. oktober, er over 20.000 døde i Gaza som følge af Israels offensiv.

Inger Støjberg ser ingen problemer med proportionerne i krigen.

- Vi ser et gigantisk terrorangreb på fuldstændigt uskyldige mennesker. Unge, der fester til en festival, kvinder der bliver voldtaget og tortureret, så selvfølgelig har Israel ret og pligt til at forsvare sig selv.

Israels bombardementer af Gaza har medført, at tusindvis af kvinder og børn bliver dræbt. Det kan Israel dog ikke stå til ansvar for, mener Inger Støjberg.

- Alle civile tab, ligegyldigt hvor i verden, det sker, er begrædeligt. Men man bliver nødt til at forholde sig til, hvilken organisation, det er, der står bag det terrorangreb, og at det er en organisation, der bruger både børn og voksne som menneskeligt skjold.

