Støjberg står fast: Ingen dispensation til udviste børn

Venstre foreslog for fire år siden dispensation for børn, der utilsigtet står til at blive udvist.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) går nu imod partiets egen politik på udlændingeområdet.

For fire år siden var hun for at indføre en særlig dispensationsregel for børn, der helt utilsigtet stod til at blive udvist fra Danmark.

Men det afviser hun nu, efter at hun er blevet minister og har fået et dybere kendskab området.

- Jeg tror simpelthen ikke, man kan beskylde mig for at skifte holdning på ret mange områder, når det gælder udlændingepolitikken. Men jeg vil vedgå, at lige præcis spørgsmålet om en dispensationsmulighed, der har jeg skiftet holdning, siger hun til DR Nyheder.

Venstre foreslog i et udspil, at ministeren skulle kunne anmode et særligt udvalg i Folketinget om at dispensere i sager, hvor loven har "utilsigtede konsekvenser".

Hvis et flertal på to tredjedele af folketingsudvalget godkendte dispensationen, ville barnet få lov til at blive i Danmark.

Det er med god grund, at hun har skiftet mening ifølge ministeren.

- Det har jeg helt entydigt, fordi jeg kan se, at vi vil komme til at stille borgerne forskelligt og give de ressourcestærke forspring, mens de ressourcesvage ikke vil have de samme muligheder, siger Inger Støjberg til DR Nyheder.

Hun henviser til, at de familier, der har ressourcerne vil få deres sager i medierne, og dermed også ind på Christiansborg, mens ressourcesvage familier vil have langt sværere ved at nå politikernes ører.

Loven blev i sin tid indført som et værn mod forældre, der lod deres børn blive i hjemlandet i årevis eller sendte dem på genopdragelsesrejser.

Flere sager i medierne har vist, at de gældende regler for familiesammenføring af børn rammer andre end de mennsker, reglerne var tiltænkt.

Senest har 13-årige Mint fra Thailand fået afvist sin ansøgning om opholdstilladelse, fordi hun har været for længe i sit hjemland til at opnå familiesammenføring.

Uden at tage stilling til den konkrete sag ønsker Dansk Folkeparti en mulighed for at give dispensationer og altså en lempning af udlændingeloven.

- I ganske få sager skal der være mulighed for at dispensere, hvis man politisk og moralsk vurderer, at det er fornuftigt, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) til DR Nyheder.

/ritzau/