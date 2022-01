Støjberg takker DF i intern mail og nævner ikke formandsvalg

- I har været fantastiske støtter for mig, skriver Inger Støjberg til DF's folketingsgruppe og ansatte.

I en intern mail takker forhenværende folketingsmedlem Inger Støjberg for Dansk Folkepartis opbakning og støtte før, under og efter rigsretssagen mod hende.

Det skriver Jyllands-Posten og Berlingske, som er i besiddelse af mailen.

- Jeg vil gerne sige jer alle en meget stor tak for jeres støtte og opbakning – og det gælder alle! I har ganske enkelt været fantastiske støtter for mig, lyder det i mailen til partiets folketingsgruppe og ansatte.

Støjberg blev før jul vurderet uværdig til at fortsætte i Folketinget, efter at eksministeren blev idømt 60 dages ubestemt fængsel i en rigsretssag.

Hun har været betragtet som en joker i den forestående formandsvalg i Dansk Folkeparti. Flere i partiet - blandt andre den nuværende formand Kristian Thulesen Dahl - har bejlet alvorligt til hende.

Deadline for at melde sit kandidatur til formandsposten udløber ved midnat fredag.

Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen, siger til Ritzau, at partiet på baggrund af mailen konkluderer, at Inger Støjberg ikke kommer til at melde sit kandidatur.

Dansk Folkeparti har også tilbudt Inger Støjberg et job. Det jobtilbud har Inger Støjberg heller ikke svaret på, fortæller Steen Thomsen.

Inger Støjberg sendte fredag et nyhedsbrev ud, hvor hun skriver, at hun fremover hver fredag vil udsende en video, hvor hun kommenterer dansk politik.

Hun skriver ikke, om og hvordan hun forventer at fortsætte sit politiske liv.

