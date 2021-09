Støjberg testede grænser på stormfuldt møde om asylpar

Inger Støjberg måtte som udlændinge- og integrationsminister erkende, at det ikke var muligt at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefælle.

Det fortæller hun tirsdag i Rigsretten, hvor hun sidder tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks.

Den 10. februar 2016 havde hun i en pressemeddelelse meldt et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med deres ægtefælle eller samlever.

Men i begyndelsen af marts fik Inger Støjberg forelagt fem konkrete sager, hvor der ikke var sket adskillelse alligevel. Og de blev vendt på et møde 9. marts 2016, fortæller hun. Hun var træt af, at de ikke kunne adskilles.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor trykker jeg lidt på maven. Jeg tester lidt af, hvor er grænsen. Det kan godt være, jeg har været lidt obsternasig og gået lidt tæt på de sager. Det skal jeg ikke kunne afvise, siger Støjberg.

De fem sager, de talte om på mødet, havde Udlændingestyrelsen udvalgt og sendt, fordi der kunne være tvivl om, hvorvidt de kunne adskilles.

Efterfølgende skrev kontorchef Jesper Gori blandt andet i en mail:

- Efter et lidt stormfuldt møde i morges, hvor både jeg og Uffe måtte fastholde, at myndighederne ikke kan handle ulovligt på instruktion, ved jeg ikke, om ministeren er enig her.

Tirsdag bliver Støjberg spurgt ind til, at mødet blev kaldt "stormfuldt".

- Det kan være rimeligt hårdt at se på sådan nogen sager her, og det kan godt være det, Gori henviser til, siger hun.

Et af de fem par, de diskuterede, kunne ifølge Støjberg helt sikkert ikke adskilles, da de trods deres alder var blevet gift i Danmark med særlig tilladelse - såkaldt kongebrev.

Men de fire andre var tvivlstilfælde, fortæller hun.

Der var blandt andet udtalelser fra psykologer i de fem sager, hvor der ikke var adskilt. Men den tidligere minister tog tilsyneladende ikke det hele for gode varer.

- Der er også en grund til, at man har søgt ind på det her felt. Så er det jo, fordi det interesserer en dybt, og så vil det være mærkeligt, hvis det ikke smitter af på det, man afleverer, også selv om man er faglig.

- Det er mit indtryk, at det smittede af engang imellem, siger Støjberg i retten.

Hun afviser dog, at hun ønskede at sagsbehandle og afgøre sagerne:

- Det kan jeg jo ikke.

Afhøringen af Inger Støjberg i Rigsretten begyndte mandag og fortsætter også onsdag.

/ritzau/