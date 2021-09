Støjberg vil føre islamkritiker som vidne i Rigsretten

Inger Støjberg vil føre islamkritikeren Ayaan Hirsi Ali som vidne i rigsretssagen, hvor Støjberg er tiltalt for at have udstedt og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister vil have Ayaan Hirsi Ali til at forklare, hvilken baggrund unge asylansøgende piger kommer med.

- Ayaan Hirsi Ali er et af de mennesker i verden, der er efter min mening bedst kan forklare hele spørgsmålet og problematikken om social tvang og kulturel kontrol, tvangsægteskaber og den slags, siger Inger Støjberg på vej ind til mandagens retsmøde i Rigsretten.

Ayaan Hirsi Ali er født i Somalia og er en kendt debattør og islamkritiker, som tidligere har udtrykt sin opbakning til Inger Støjberg.

Mandag eftermiddag skal Rigsretten høre argumenter for og imod at føre vidnet, som anklagerne ønsker afvist. Senere vil Rigsretten afgøre, om islamkritikeren må føres som vidne.

Først skal anklagerne dog færdiggøre deres forelæggelse, hvor de fremlægger centrale mails, dokumenter og beviser for sagen.

Ayaan Hirsi Alis far var politisk aktiv og måtte flygte med sin familie. De var igennem flere lande, inden Ayaan Hirsi Ali endte i Holland. Hun bor nu i USA, men har været i Danmark flere gange.

I 2010 deltog hun i Dansk Folkepartis årsmøde. Hun modtog i 2004 partiet Venstres frihedspris.

Under Muhammed-krisen i 2005 og 2006 roste hun statsminister Anders Fogh Rasmussen for håndteringen af situationen og forsvaret af ytringsfriheden.

Inger Støjberg fortæller forud for mandagens retsmøde også, at det er vigtigt at forstå hele rammen for sagen. Der var også et politisk pres, fortæller hun - selv fra De Radikale.

- Selvfølgelig var jeg presset fra alle sider, men jeg følte mig ikke presset på den måde, at jeg skulle gøre noget, jeg ikke ville. Men jeg ønskede – og det gør jeg stadigvæk - i høj grad at gøre op med barnebrude, siger Støjberg.

/ritzau/