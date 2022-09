Støjberg vil gøre det billigere at køre bil i provinsen - og kulturen skal betale regningen

I dag er det 150 år siden, at teologen, salmedigteren, politikeren og højskolefaderen Nikolai Frederik Severin Grundtvig døde. Han blev 88 år gammel, og foruden de mange salmer, han har efterladt os i Højskolesangbogen, præger hans tanker og værdier stadig vores samfund i dag.

En ny undersøgelse, foretaget af YouGov for Kristeligt Dagblad, viser, at de fleste voksne danskere har et kendskab til Grundtvig. Faktisk er det kun hver 20. dansker, der ikke kender til Grundtvig. Tallene glæder Bertel Haarder, der er medlem af Folketinget for Venstre og i sin tid skrev speciale om Grundtvig. Han mener, at Grundtvig, om vi ved det eller ej, påvirker hele vores tankegods.

“Værre er kulturløsheden trods alt ikke. Danmark er virkelig Grundtvigs fædreland. Det gennemsyrer hele vores kultur, skole, kirke og lovgivning. Også de, der ikke kender Grundtvig, er præget af den grundtvigske tænkemåde - frisind, åndsfrihed, skolefrihed, personligt ansvar,” siger han.

I forbindelse med årsdagen for Grundtvigs død sætter Kristeligt Dagblad i den kommende tid fokus på salmedigteren i serien "Grundtvig er død. Grundtvig længe leve," der belyser den grundtvigske arv - historisk og aktuelt. Her kan læsere også være med til at kåre hans 10 bedste salmer og sange. Stem på dine favoritter her.

Støjbergs vil spare på kulturen for provinsens skyld

Selvom Danmarksdemokraterne endnu ikke har været ude med et egentligt politisk program, kunne vi i gårsdagens Morgensamling fortælle, at partiets politiske ordfører, Peter Skaarup, havde én mærkesag på programmet. Det var at styrke kulturen i provinsen for at mindske skævvridningen mellem land og by.



I dag har piben fået en anden lyd. Nu kommer Inger Støjberg med det første konkrete forslag målrettet provinsen. Det skal være billigere at køre til og fra arbejde i "Udkantsdanmark". Danmarksdemokraterne vil nemlig hæve kørselsfradraget med 50 procent for personer bosat i landets 25 yderkommuner - som tæller eksempelvis Skive, Vesterhimmerland og Lolland. Det skriver Jyllands-Posten.



I kroner og ører bliver det til en skattelettelse på 4600 kroner om året for en person, der kører i alt 100 kilometer om dagen til og fra arbejde. Ifølge Danmarksdemokraterne vil det nye forslag koste 800 millioner kroner om året. Og Inger Støjberg ved godt, hvor de penge skal komme fra: kulturen. Hun mener at have “set alt for mange fuldstændig mystiske projekter”. Særligt i København.

Medlem trækker sig fra omstridt kommission

Det vakte meget debat, da Kommissionen for den glemte kvindekamp i slutningen af august foreslog at forbyde tørklæder som hovedbeklædning for piger i grundskolen. Nu trækker Kefa Abu Ras, der er medstifter og frivilligchef for organisationen Søstre mod vold og kontrol, sig fra kommissionen, da hun ikke længere kan stå inde for anbefalingen - og mener, at hun var for hurtig i hendes beslutning. Det siger hun i et interview til Deadline i går aftes.



“Jeg mener ikke, at forbud er den bedste løsning. Jeg mener ikke, at tvang kan løse tvang. Og jeg har et ønske om at nuancere debatten. Når vi anbefaler forbud lukker vi faktisk debatten,” lød det i Deadline i går.

Præster med ny titel skal bygge bro til veteraner

Op til flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september får 10 præster i Forsvaret nye titler. Det skriver Folkekirken.dk. Titlen hedder "stiftsværnspræst", og bag initiativet står det nye projekt ‘Folkekirke og Forsvar’. Præsternes opgave bliver at kommunikere, tage initiativer til nye aktiviteter, etablere netværk for soldater, samarbejde med kommunale veterankoordinatorer, og så skal de kunne kontaktes, hvis en veteran har brug for at opsøge kirken. Ole Bach Piekut, der har mange års erfaring som værns- og feltpræst, mener, at initiativet kommer på et godt tidspunkt med krigen i Ukraine.



“Veteraner er ofte tilbageholdende med at søge hjælp. De føler sig ikke forstået, de har svært ved at dele, og de bliver tit tabt undervejs. Der er rigtig mange, der ikke har noget netværk eller noget sted at gå hen, og det kan vi hjælpe med,” siger han.

Polen kræver kæmpe krigserstatning

Polen har officielt besluttet at kræve krigserstatning fra Tyskland efter ødelæggelserne under Anden Verdenskrig. Det har Polens vicepremierminister og lederen af regeringspartiet Lov- og Retfærdighedspartiet, Jarslaw Kacynski, i går bekendtgjort, skriver DR. En polsk kommission har arbejdet på at udregne krigsskadeerstatninger fra Tyskland, hvilket er blevet til en rapport, der fylder hele tre bøger. Heri er kommissionen kommet frem til, at Tyskland skal betale en erstatning på 9.800 milliarder kroner.



Polen har tidligere krævet krigsskadeerstatning, senest i 2019 i forbindelse med 80-års dagen for Nazitysklands invasion af Polen. Den tyske regering har tidligere erkendt sit ansvar for nazisternes ødelæggelser, men har gentagne gange afvist kravet om erstatning, da man anser emnet som afsluttet i forbindelse med den tyske genforening i 1990 samt London-aftalen fra 1953, som omhandlede tysk krigsskadeerstatning.

Giraf er død i kamp mod foderophæng

En hangiraf er fundet død i Zoologisk Have i København, efter den kom i karambolage med et ophæng til foder. Det skriver Berlingske. Den fireårige hangiraf, der kom til Zoologisk Have fra Amsterdam i 2020, blev fundet død i forgården til girafstalden.



Haven betragter dødsfaldet som et tragisk uheld, og ophængsløsningen vil nu blive undersøgt for at sikre, at der ikke sker lignende uheld i fremtiden. Giraffen vil nu blive brugt til forskningsprojekter, og dens kadaver vil blive fodret til rovdyrene. Zoologisk Have meddeler, at der heldigvis går nogle år, før haven får brug for en ny avlshan.