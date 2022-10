Støjberg vil ikke støtte en regering med Socialdemokratiet

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil ikke støtte en regering, som Socialdemokratiet også er en del af.

Det siger hun, kort efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har udskrevet folketingsvalg og meddelt, at hendes førsteprioritet er at danne en regering over midten.

- Nej, nej, nej. Jeg ser slet ikke for mig, at vi skal have regeringer hen over midten. Masser af samarbejde, men slet ikke hen over midten, siger Inger Støjberg.

Inger Støjberg har stillet to konkrete krav til en blå statsministerkandidat efter valget, som skal afholdes 1. november.

For det første skal væksten i det offentlige forbrug følge demografien, og for det andet må en kommende blå regering ikke arbejde på at afskaffe topskatten.

Det er krav, som er i direkte modstrid med centrale dele af De Konservatives omdiskuterede skatteplan.

Den konservative statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, har dog allerede erklæret sig villig til at diskutere partiets økonomiske politik.

Det har Inger Støjberg bidt mærke i.

Hun vil endnu ikke sige, om hun foretrækker Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen som Danmarks næste statsminister.

- Jeg foretrækker den, som vil føre mest muligt af vores politik. Og det skal vi til at snakke endnu mere om nu, siger hun.

Danmarksdemokraterne ligger "helt klart tættest" på De Konservative, når det gælder udlændingepolitik og værdipolitik, påpeget Støjberg.

- Og så har vi jo ligget tættest på Venstre i forhold til den økonomiske politik, siger Støjberg.

- Men der må man bare sige, at Søren Pape både i aften og i dag - efter at jeg er kommet med meldingen om, at vi ikke kan støtte at afskaffe topskatten og ikke ønsker nulvækst, har været hurtig til at sige, at vi finder ud af det.

/ritzau/