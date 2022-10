Støjberg vil nå klimamål - men uden CO2-afgift i landbruget

Mens regeringen, Venstre, Konservative og flere partier er enige om, at der på et tidspunkt skal indføres en CO2-afgift på landbruget i Danmark, ser Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne helst at man undgår det.

- Jeg har nogle klare reservationer over for en CO2-afgift på landbruget, siger hun.

- Vi kan ikke sammenligne landbrug med industri. Det her er biologiske processer, så vi kan ikke bare lige lave en el-ko, der giver mælk og laver oksekød til os alle sammen.

- Det her kommer til at presse danske landmænd helt enormt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så vil vi komme til at presse landbruget ud af Danmark, siger hun.

Regeringen har søndag lagt sin plan for dansk landbrug frem. Den inkluderer en milliard kroner årligt fra det, der hedder det grønne råderum.

Det er en andel af de penge, som staten forventes at have til rådighed til politiske prioriteringer, og som et flertal i Folketinget har aftalt sammen at udmønte til grønne formål.

Derudover har regeringen peget på, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Det skal ske, når et ekspertudvalg er færdig med at arbejde på, hvordan det kan gøres.

Arbejdet skulle have været færdigt i år, men på grund af det forestående folketingsvalg sker det først næste år.

Også Venstre og Konservative vil altså indføre en CO2-afgift, når ekspertudvalget har peget på, hvordan det bedst kan gøres.

Men Inger Støjberg tror, at en CO2-afgift vil ramme landbrugene og de samfund, hvor landbrug er omdrejningspunkt, hårdt.

- Hvis først følgeerhvervene bliver ramt - og det bliver de - så er det alt fra smeden, til købmanden, til landsbyskolen, siger Inger Støjberg.

Spørgsmål: Hvordan vil du så nå 2030-målet?

- Selvfølgelig skal dansk landbrug også være medvirkende til at reducere CO2-udslippet. Men det skal gøres sammen med dansk landbrug, siger Inger Støjberg.

- Det kan være noget som at forske i mere fodersammensætning. Det kan også være noget med udtage lavbundsjorde. Der er masser, man kan gøre.

- Det er bare vigtigt, at det bliver gjort sammen med dansk landbrug og ikke hen over hovedet på dansk landbrug, siger hun.

Landbruget står for omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledninger.

/ritzau/