Støjberg vil presse på for skattelettelser i bunden

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, er den første til at holde partiledertale ved Folkemødet i Allinge på Bornholm. Og den tidligere minister har blandt andet fokus på skattelettelse for dem med de laveste indkomster.

Det handler om, at "helt almindelige danskere får mere ud af at gå på arbejde", siger Støjberg i sin tale torsdag formiddag.

- Regeringen har lagt op til at lette skatten på arbejde med fem milliarder kroner i regeringsgrundlaget. Det, synes jeg, godt nok ikke er særlig ambitiøst.

- Slet ikke når man tænker på, at finansministeren lige har fundet adskillige milliarder i kassen. Derfor håber jeg også, at hele den blå opposition i Folketinget vil stå sammen om at kræve større skattelettelser til de arbejdende danskere, end de småtterier der er lagt op til fra regeringen, siger Støjberg.

Hun henviser til, at Finansministeriet for nylig opjusterede råderummet med 16 milliarder kroner frem mod 2030 i forbindelse med et eftersyn af de offentlige finanser. Altså at der vil være flere penge i statskassen frem mod 2030 end hidtil meldt ud.

Støjberg vil have regeringen til at indkalde til forhandlinger.

- Når man kan komme og stjæle store bededag i al hast, så kunne man vel også få tid til at sætte et møde i kalenderen om at sænke skatten? Men ok. Med statsministerens rejseprogram, så kan det selvfølgelig være fordi, der er knas med wi-fi-forbindelsen, at vi ikke har fået en mail med en invitation endnu, siger Støjberg.

Danmarksdemokraterne blev stiftet for knap et år siden. Støjberg meldte sig ud af Venstre i februar 2021 efter et opgør med formand Jakob Ellemann-Jensen.

Siden blev hun i december samme år dømt til 60 dages ubetinget fængsel ved en rigsretssag i Instrukssagen. Den handlede om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, mens Støjberg i 2016 var udlændinge- og integrationsminister.

Støjbergs comeback til dansk politik blev fuldendt ved folketingsvalget i november sidste år. Her fik Danmarksdemokraterne 8,1 procent af stemmerne og 14 mandater.

