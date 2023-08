Støjberg vil sænke afgiften på generationsskifte

Danmarksdemokraterne vil sænke generationsskifteskatten fra de nuværende 15 procent til fem procent.

Det siger Inger Støjberg i forbindelse med partiets første sommergruppemøde.

- Der er 60.000 familieejede virksomheder i Danmark og ikke mindre end 800.000 danskere, der står op og går på arbejde i en familieejet virksomhed, siger hun.

- Derfor er det vigtigt, at de familieejede virksomheder har gode betingelser, når de skal skifte generation.

Udmeldingen er et af fire forslag, Danmarksdemokraterne vil bruge til at skabe bedre vilkår for produktionsdanmark.

De andre tre er et højere kørselsfradrag i yderområder, 500 millioner kroner til erhvervsskoler og et permanent forsknings- og udviklingsbidrag til små og mellemstore virksomheders omstilling.

SVM-regeringen har bebudet at sænke afgiften fra 15 til 10 procent.

- Jeg har et blødt punkt for familieejede virksomheder, og man må bare huske på, at hvis det er svært at lave generationsskifte, kan man ende med at få udenlandske kapitalfonde og meget store virksomheder til at overtage de mindre virksomheder, siger Inger Støjberg.

Spørgsmål: Hvad tyder på, at de familieejede virksomheder ikke skulle kunne klare den ved en afgift på 10 procent, som regeringen foreslår?

- Det vil man også kunne med en sats på 10 procent. Men det er alt andet lige nemmere, når det er fem procent, siger Inger Støjberg.

Hun henviser til, at hun i den tidligere Venstre-ledede regering var med til at få sænket arveafgiften til fem procent, men at det ikke nåede at blive effektueret.

Danmarksdemokraterne anslår, at forslaget vil kræve finansiering på 1,5 milliarder kroner. De skal skaffes ved en sanering af erhvervsstøtten samt ved at tage fra råderummet frem mod 2030.

Vismændene fra Det Økonomiske Råd har vurderet, en lavere skat på arv af familievirksomheder kan mindske produktivitet og arbejdsudbud, fordi det ikke nødvendigvis er de mest effektive, der overtager virksomheden.

-Det er klart, at en stor kapitalfond måske ville kunne presse citronen mere. Men spørgsmålet er, om det er det, vi vil, siger Inger Støjberg.

/ritzau/