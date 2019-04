Støjberg vil tage passet fra fremmedkrigeres børn

Forældre, der har kæmpet for terrororganisationer, har valgt at vende Danmark ryggen, siger Inger Støjberg.

Børn, der er født i et område, hvor deres danske forældre er rejst ind i strid med et forbud, bør ikke blive danske. Det vurderer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Udmeldingen kommer, efter at Berlingske søndag bringer en artikel, hvor en 30-årig dansk mand, der i årevis har kæmpet for Islamisk Stat (IS), nu vil hjem til Danmark med sine to børn og sin gravide hustru.

Støjberg afviser i et skriftligt svar til Ritzau at kommentere den konkrete sag. Sidst i marts blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en ændring af indfødsretsloven.

De mener, at børn, der bliver født i områder, hvor det er ulovligt at rejse ind eller opholde sig, ikke automatisk skal have statsborgerskab, hvis deres danske forældre er rejst derind ulovligt.

- Det mener jeg er ret og rimeligt, for de her forældre, der ofte har kæmpet for terrororganisationer, har valgt at vende Danmark ryggen.

- Deres handlinger er forkastelige, og der er overhovedet ingen grund til, at deres børn skal være danske statsborgere, siger Inger Støjberg.

Siden september 2013 har den dansk-palæstinensiske Jacob El-Ali opholdt sig i Syrien, hvor han også har stiftet familie.

Først fik han to børn, der er et og to år, med en kvinde, der senere mistet livet. Derefter giftede han sig igen, og hans hustru er gravid med tvillinger.

Ifølge ham selv blev han tvunget til at tjene IS, men undslap i 2016.

Aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti afhænger af, hvorvidt der er flertal for de skærpede regler efter folketingsvalget.

/ritzau/