Støjbergs advokat i Rigsretten: Fuldtonet politisk hykleri

Inger Støjbergs forsvarsadvokat René Offersen har for første gang fået ordet i Rigsretten, hvor det tirsdag er blevet tid til forsvarernes forelæggelse af sagen.

Og budskabet fra ham er klart. Inger Støjberg vil frifindes.

- Hun bestrider, at hun har overtrådt Ministeransvarlighedsloven. Hun afgav hverken 10. februar 2016 eller senere nogen tjenestebefaling om at iværksætte nogen ulovlig indkvarteringsordning, siger René Offersen.

Han fortæller videre, at Støjberg ikke på noget tidspunkt havde anledning til at gribe ind, da hun ikke havde grund til at tro, at administrationen var ulovlig.

I sagen er Inger Støjberg anklaget for i 2016 at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever uden en individuel vurdering.

René Offersen bruger også taletiden på at lægge vægt på de traditionelt regeringsbærende partiers ageren. Han peger på, at de ikke har ændret holdning til adskillelsen. Han henviser til en fælles udtalelse fra Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative.

Her bemærkes det, at hensigten med adskillelsen er rigtig – men at den juridisk har været forkert.

- Inger Støjberg har det svært med, at de regeringsbærende partier med den ene hånd tager politikken til sig og gør den til sin egen, men med den anden hånd sender hende i Rigsretten.

- Hun oplever det som fuldtonet politisk hykleri, lyder det fra forsvareren.

Rigsretssagen er tirsdag i gang med det fjerde retsmøde, og de første tre dage er gået med anklagernes forelæggelse.

De har læst op af en lang række mails og notater fra tiden op til og efter, at Inger Støjberg 10. februar 2016 i en pressemeddelelse meddelte, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

For anklagemyndigheden står det klart, at pressemeddelelsen var en ulovlig instruks, fastslog anklager Jon Lauritzen, da han tirsdag morgen afsluttede sin forelæggelse.

- Udlændingestyrelsen opfattede instruksen som en instruks og handlede herefter, sagde han.

Anklageren brugte også lejligheden til at afvise, at et notat, om der skulle være en individuel vurdering af parrene, skulle have betydning.

- Efter anklagemyndighedens opfattelse mistede notatet af 2. februar sin betydning efter 9. februar, da der blev arbejdet videre på en ordning uden undtagelser, sagde Lauritzen.

