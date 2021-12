Støjbergs "danske værdier" får hug, Indiens ægge-razzia truer religionsfriheden, og britisk omvendelsesterapi møder modstand

Artiklen er opdateret kl. 10.35.

”De danske værdier har tabt i dag”

Sådan faldt ordene, da Inger Støjberg forlod Rigsretten med en dom på 60 dages ubetinget fængsel; det vil sige en fængselsstraf, der skal afsones. Dén holdning bliver ikke delt på lederpladserne i dagens aviser. Både Berlingske og Politiken kårer de danske værdier som den store vinder i mandagens afgørelse, skriver nyhedsbureauet Ritzau. Kristeligt Dagblads leder er enig. Her skriver chefredaktør Erik Bjerager, at ”rigsretsdommen helt sikkert vil trække lange spor og få mange konsekvenser. Vigtigst af dem alle er, at retsstaten og derved også demokratiet er blevet styrket”.

Selvom om dommen blev afsagt i går, er dagens hovedperson igen Inger Støjberg. Det skyldes ikke mindst, at Udvalget til Valgs Prøvelse har indkaldt til møde i dag klokken 16. Her skal udvalget stemme om, hvorvidt Støjberg er ”uværdig” til at sidde i Folketinget, skriver Politiken. Er der flertal for dét, vil udvalget overlevere en indstilling til Folketinget, som endeligt vil afgøre, om Støjberg skal blive – eller smides ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

På tværs af danske medier har kommentarer, analyser og ekspertvurderinger - på selve dommen samt Støjbergs eventuelle fremtid i dansk politik - siden i går skudt op som paddehatte. Vi anbefaler den politiske analyse i Kristeligt Dagblad, som vurderer, at Støjberg på kort sigt har meget få muligheder for at forsætte sin politiske kamp. Berlingske har imidlertid et take, som Morgensamling ikke har fundet andre steder. Frederik Waage, juraprofessor med ekspertise i forfatnings- og forvaltningsret, forklarer nemlig i et interview, at der er flere bestanddele af rigsretssagen, som kan skabe præcedens for det lys, som statsminister Mette Frederiksens (S) minksag skal ses i.

Modstand mod omvendelsesterapi

I begyndelsen af november kunne Morgensamling fortælle, at der lægges op til, at omvendelsesterapi i England og Wales skal forbydes for børn under 18 år og sårbare personer. Omvendelsesterapi, hvor eksempelvis homo- og biseksuelle undervises i at leve i overensstemmelse med Bibelens ord om, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde, har ofte fået kras kritik, har ofte fået kras kritik. Men ifølge det kristne amerikanske medie The Christian Post har 11 britiske kirkelige skikkelser, hvoraf flere har ledende roller, nu skrevet et åbent brev til regeringen med et budskab, der manifesterer, at de vil fortsætte deres praksis, selv hvis forbuddet mod omvendelsesterapi skulle træde i kraft: ”Vi vil med dyb sorg fortsætte med vores pligt over for Gud”. Det åbne brev har indtil videre fået knap 2200 støtteunderskrifter.

Nu må muslimer heller ikke spise æg

Morgensamling flyver nu tværs over kloden og lander i Indien. Her mærker landets muslimer det hindu-nationalistiske greb stramme sig om deres religionsfrihed. Blandt eliten, øverst i kastesystemet, hersker en forestilling om, at man ikke må spise kød. Og æg. Helt oppe i hierarkiet sidder premierminister Narendra Modi. Modi er vokset op i den indiske delstat Gujarat, og Gujarat er ofte laboratorium for Modis hindu-nationalistiske tanker, skriver The New York Times. Det seneste fremstød gik ud over gadesælgerne. Myndighederne har for nylig konfiskeret gadevogne, æg og æggebakker for at stoppe salget af den i Indien stærkt omdiskuterede fødevare. Forud for ægge-razziaen blev det forbudt for butikker og restauranter i Gujarat at reklamere for kød.

Mobbet ud af kirken

Og så er vi tilbage i Danmark. Nærmere bestemt Hørsholm Kirke. Her blev tidligere kirketjener Mette Duch Olesen mobbet ud af kirken tilbage i 2018, skriver TV 2 Lorry. Den hjerteskærende historie om Mettes kontaktperson, som hun arbejdede under og som kørte hende psykisk ned, er interessant, fordi den stiller spørgsmål ved folkekirkens konstruktion; de to søjler bestående af Kirkeministeriet og menighedsrådet. Præsten refererer til provsten og biskoppen, mens andet personale som gravere, kirketjenere og organister er ansat under det demokratisk valgte og frivillige menighedsråd.

Mette Duch Olesen mener, at konstruktionen er ”horribel” og siger: ”I udgangspunktet er det godt, at man har et menighedsråd, men de er uprofessionelle. Jeg har set (…), hvordan menighedsrådet er stykket sammen, og jeg er blevet så skræmt af hele den danske folkekirke og styringen.” Kristeligt Dagblad har også tidligere skrevet om det visse steder dårlige arbejdsmiljø i folkekirken. Læs med her.

TV 2 mangler kirkelig ånd

Mette Duch Olesens historie styrker ikke ligefrem professor i filosofi og ledelse Bent Meier Sørensens synspunkt i dagens Kristeligt Dagblad. Han mener, at man i den kristne kultur beskytter de svageste – og i kølvandet på dokumentaren ”MeToo: Sexisme bag skærmen” om TV 2’s sexistiske kultur efterlyser han samme sindelag hos medierne. Bent Meier Sørensen forklarer, at de nye patriarker i lyseblå skjorter har glemt deres ansvar over for civilisationen. ”Der har været nogle meget fashionable lommer på TV 2, hvor man kan praktisere en sekterisk ledelse. Det er de lommer, hvor man kan få dansk verdensberømmelse og blive et kendt ansigt på tv, hvis man gør, som lederne siger,” fortæller han blandt andet.

Corona i Norge udfordrer julen

Inden vi tænder et lys på en mørk gang, skal Morgensamling forbi Norge. Her løftede statsminister Jonas Gahr Støre i aftes sløret for en række nye restriktioner, der skal begrænse den kraftigt stigende smitte i landet, skriver TV 2. Restriktionerne indbefatter blandt andet, at der maksimalt må være 20 stående gæster ved indendørs arrangementer – eller 50, såfremt der er siddepladser. Det giver udfordringer for julegudstjenesterne. I det norske medie Vårt Land modtages beslutningen ikke med klapsalver. ”Det er en hård besked at få. Mange har set frem til at kunne fejre jul i kirken, men det bliver nok sådan, at mange arrangementer må aflyses – eller ændres til noget andet end det, der var planlagt,” siger kirkerådsdirektør i den norske kirke Ingrid Vad Nilsen.

Et lys i mørket

Ligesom Luciadagen i går er en tradition, er det en - om end nyere - tradition, at Morgensamling runder af med en historie, man kan smile af. Ved første øjekast er et corona-aflyst luciaoptog, der skulle være afviklet af en lokal højskole på et børne- og ungehospice i Rønde ikke noget af smile af. Men når TV 2 Østjylland så fortæller, at personalet tog sagen i egen hånd og hoppede i hvide kjoler, tændte lys og udnævnte en mandlig pædagog som luciabrud, der bar luciakransen flot gennem gangene med det resterende optog bag sig, ja, så får man da et smil på læben. ”Vi skal blive ved med at tro på, at der er noget, der holder os sammen,” lyder det fra Asger Latif, der er pædagog på hospicet og som påtog sig rollen som luciabrud.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.