Støjbergs fremtid i Folketinget ventes afgjort inden jul

Inger Støjbergs fortsatte medlemskab af Folketinget afgøres af Folketinget inden jul.

Det er planen ifølge Lennart Damsbo-Andersen (S), der er formand for Udvalget til Valgs Prøvelse, efter et udvalgsmøde tirsdag eftermiddag.

- Vi er blevet enige om at få Inger Støjbergs sag afprøvet i forhold til, om hun er valgbar og er værdig til at sidde i Folketinget.

- Vi har aftalt, at vi forsøger at holde møde i udvalget igen på torsdag for at afgive betænkning. Hvis det kan lade sig gøre, vil vi kunne have forhandling og afstemning i Folketingssalen 21. december, siger udvalgsformanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tager dog forbehold for, at nogle partier måske ikke er klar til at afgive betænkning allerede om to dage.

- Der kan jo dukke noget op. Det er ikke en almindelig sag, og derfor kan der komme nogle diskussioner i grupperne, som gør, at det ikke er muligt. Men det ved vi først på torsdag, siger Lennart Damsbo-Andersen.

Tirsdagens møde handlede udelukkende om den videre procedure, og derfor blev partiernes holdning til Støjbergs valgbarhed heller ikke diskuteret.

Det sker kun sjældent, at udvalget er samlet for at diskutere en mulig eksklusion af et medlem, og derfor var det også en lidt speciel oplevelse, fortæller formanden.

- Det er jo alvorligt både for mennesket Inger Støjberg, men også for institutionen her.

- Jeg oplever, at alle går ind i det med den rette forståelse for, hvor vigtigt det er. Det her er ikke noget, vi har ønsket os, men vi skal gøre det ordentligt og værdigt, siger han.

Årsagen til afstemningen om Støjbergs valgbarhed er rigsretsdommen mandag, hvor den tidligere Venstre-minister blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Hvis minimum ét medlem ønsker at prøve et andet medlems værdighed, skal spørgsmålet sendes videre til Folketinget.

Inden da skal der afgives en betænkning, hvor partierne hver især får mulighed for at forklare, hvordan de ser på sagen.

Herefter er der forhandling og debat i Folketingssalen, og bagefter er der afstemning.

Hvis Inger Støjberg taber afstemningen, mister hun sin plads i Folketinget. Hun har dog mulighed for at blive valgt ind igen ved et senere folketingsvalg.

/ritzau/