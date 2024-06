Støjbergs spidskandidat vinder otte ud af ni kredse i Nordjylland

Danmarksdemokraternes spidskandidat, Kristoffer Storm, har fået flest personlige stemmer i otte ud af ni valgkredse i Nordjyllands Storkreds.

Det viser data fra KMD, som står for den officielle optælling af valgresultatet.

I en enkelt valgkreds - Aalborg Østkredsen - bliver Storm overhalet af SF's spidskandidat, Kira Marie Peter-Hansen. Hun har fået ni stemmer mere end Kristoffer Storm i valgkredsen.

Det er første gang, Danmarksdemokraterne stiller op til et EU-parlamentsvalg. Partiet har sikret sig 7,4 procent af stemmerne. Det giver partiet et mandat.

Nordjylland er partiformand Inger Støjbergs hjemstavn. Hun bor i Hadsund, der hører under Mariagerfjordkredsen. Her blev Danmarksdemokraterne det største parti med 22 procent af stemmerne.

Kristoffer Storm har fået i alt 21.883 personlige stemmer i Nordjyllands Storkreds.

Danmarksdemokraterne er blevet det tredjestørste parti i Nordjyllands Storkreds efter Socialdemokratiet og Venstre. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I flere af storkredsens valgkredse var der tæt løb om, hvem der fik flest personlige stemmer. Eksempelvis i Aalborg Vestkredsen, hvor Kristoffer Storm fik bare fire stemmer mere end Venstres Morten Løkkegaard.

I syv ud af storkredsens ni valgkredse er Løkkegaard den kandidat, der har fået næstflest personlige stemmer. Han har fået i alt 17.541 personlige stemmer i storkredsen.

Kristoffer Storm er byrådsmedlem i Aalborg og rådmand for området Senior og Omsorg. Han har tidligere repræsenteret Dansk Folkeparti i regions- og kommunalpolitik.

Danmarksdemokraterne mener, at Danmark har fordele af at være med i det europæiske samarbejde, men at EU generelt blander sig for meget.

Partiet har ikke peget på, hvilken gruppe i parlamentet, det vil søge optagelse i.

/ritzau/