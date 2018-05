Støjbergs strammer-tæller fortsætter trods tale fra Løkke

Udlændingepolitik handler ikke om antal stramninger, sagde statsministeren under afslutningsdebat.

76.

Så mange stramninger på udlændingeområdet har regeringen gennemført siden 2015.

Det kan man forvisse sig om, hvis man besøger Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor en "stramnings-tæller" har en prominent plads på forsiden.

Og det bliver der ikke ændret på, selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under Folketingets afslutningsdebat onsdag gjorde det klart, det ifølge ham - og regeringen - ikke er antallet af stramninger, der er vigtigt.

- Det er ikke antallet af dem, der er vigtige. Og hvornår man kan sætte flag i en lagkage. Det er effekten af dem, sagde Løkke.

- Det er min og regeringens linje. Derfor ser jeg ikke udlændingepolitikken som et valg mellem at stramme og lempe. Det er for unuanceret. Det er for sort-hvidt, lød det.

Men Inger Støjberg har ikke tænkt sig at stoppe med at tælle stramninger, gør hun klart i en mail til Ritzau.

- Ministeriet har ikke planer om at fjerne tælleren fra hjemmesiden, oplyser Støjberg.

- Siden regeringen tiltrådte i 2015, har det været ambitionen at få styr på udlændingepolitikken, hvilket afspejles i de ændringer af udlændingepolitikken, som tælleren henviser til.

- Samtidig har vi oplevet en efterspørgsel efter et samlet overblik over stramningerne, hvorfor de er samlet ét sted, forklarer hun.

