Støjgener forsinker kampfly

Bekymring fra lokale beboere får Forsvarsministeriet til at flytte komplekset, der skal huse Danmarks kampfly.

Det kompleks, der skal huse Danmarks kommende F35-kampfly, får en anden placering end oprindeligt planlagt. Det bliver stadig på Flyvestation Skrydstrup i Vojens, men i et andet område for at mindske støjgenerne for beboerne.

Det skriver Forsvarsministeriet.

- Vi har holdt møder med beboerne i området og lyttet til deres bekymringer, og det er på den baggrund, at vi nu tager en beslutning om at ændre placeringen, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Beslutningen om at ændre placeringen er dog ikke uden omkostninger. Det danske kampflyprojekt bliver dyrere, mens det også bliver forsinket med et år, så de nye kampfly først kan lande i Danmark i 2023.

- Med den nye beslutning bliver det en dyrere, men også en bedre løsning for såvel Forsvaret som beboerne i området, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det bliver cirka 260 millioner kroner dyrere at opføre komplekset et andet sted end planlagt.

Den samlede pris for anskaffelsen af F35-kampflyene ventes dog ikke at blive dyrere end planlagt, oplyser Forsvarsministeriet.

Det skyldes blandt andet, at Nationalbanken har sikret en fordelagtig kurs af den amerikanske dollar. Det har reduceret de forventede udgifter med op mod en milliard kroner.

Beslutningen om at ændre placeringen af komplekset kommer, efter lokale beboere har ytret ønske om, at der blev undersøgt alternative placeringer, der ville mindske den såkaldte terminalstøj fra hangar- og værkstedsområdet.

Trods forsinkelsen venter Forsvarsministeriet ikke, at det får konsekvenser for kampflyenes operative opgaveløsning.

Det nye kompleks kommer til at ligge i den sydvestlige del af flyvestationen, hvorfra F16-kampflyene også opererer.

/ritzau/