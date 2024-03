Støjplagede borgmestre kritiserer manglende tilskud til vejskærme

Selv om Folketinget har afsat tre milliarder kroner til at dæmpe borgeres gener fra trafikstøj, tilfalder pengene ikke de kommuner, der er hårdest ramt.

Det kritiserer borgmestrene i Gladsaxe, Hvidovre og Brøndby, der er de tre kommuner med flest støjbelastede boliger.

Det skriver DR.

- Vi har fået nul kroner fra puljen, selv om vi er den mest støjplagede kommune, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) til mediet.

Pengene blev afsat af Folketinget i 2021 og skal særligt gå til støjskærme.

Næsten halvdelen af midlerne er nu blevet uddelt til konkrete projekter, skriver DR.

Men de tre kommuner mener, at uddelingen sker efter uigennemskuelige kriterier.

I Gladsaxe er 8.119 boliger udsat for trafikstøj fra statslige veje på over 58 decibel, som kategoriseres som grænseværdien.

I Hvidovre er det 7.924, mens det i Brøndby er 4.789.

Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen (SF) mener, at der er risiko for, at politiske hensyn til særlige områder gør tildelingen af midlerne til en farvet gavebod.

Transportminister Thomas Danielsen (V) anerkender, at politiske interesser spiller ind, når pengene til støjskærme bliver fordelt.

Den vurdering sker efter, at Vejdirektoratet har givet politikerne et grundlag at træffe beslutningerne ud fra.

- Det materiale, der ligger til grund for beslutningerne er baseret på objektive kriterier, men det er politikerne, der bestemmer, hvordan pengene skal fordeles, siger Thomas Danielsen til DR.

