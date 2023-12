Største tilstrømning af migranter til Europa siden flygtningekrisen

Tilstrømningen af migranter til Europa er nu på det højeste siden flygtningekrisen i 2015 og 2016.

Det viser nye migrationstal ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Indtil november 2023 er der registreret mere end 355.000 irregulære ankomster på EU's ydre grænser.

250.000 af dem er kommet over Middelhavet inklusiv De Kanariske Øer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi står desværre midt i en europæisk migrationskrise, siger Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister, i en pressemeddelelse.

- Den irregulære migration har enorme konsekvenser. Mange omkommer på rejsen mod Europa, mens menneskesmuglere forgyldes.

Ministeren trækker en tråd til de politiske planer om, at flere migranter og flygtninge skal hjælpes tæt på deres hjemland i stedet for i Europa.

- Samtidig efterlades de mest sårbare flygtninge, der ikke kan rejse eller betale menneskesmuglerne, i nærområderne, hvor de ikke får den nødvendige hjælp, udtaler Kaare Dybvad Bek.

Efter at særligt Socialdemokratiets planer om at oprette centre for migranter i tredjelande har været svære at forløse i årevis, er der de seneste måneder sket en udvikling.

Italien har indgået en aftale med Albanien om at oprette et modtagecenter i Albanien til de migranter, der samles op af Italiens kystvagt.

Ligeledes har Tyskland åbnet for at forfølge en strategi med asylcentre udenfor landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tyskland er et eksempel på, at mængden af migranter og flygtninge kan presse samfundet, siger Kaare Dybvad Bek til Avisen Danmark i kontekst af de nye tal.

- I nogle lande ankommer der så mange mennesker, at det underminerer den sociale sammenhængskraft. Det er umuligt at integrere så mange mennesker på så kort tid.

- For eksempel fortalte en tysk borgmester fra Rur-distriktet, at i hans kommune med 40.000 indbyggere boede der 2.000 flygtninge, det er en helt uholdbar mængde, siger han.

Udviklingen er dog ikke den samme i Danmark, der i årevis har arbejdet på at stramme migrations- og flygtningepolitikken.

I 2022 modtog Danmark 4.597 asylansøgninger, hvoraf 2.070 kom fra Ukraine.

I 2023 var tallet indtil november 2.320 asylansøgninger.

/ritzau/