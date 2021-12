Støtteparti: Navneforandring på liste er symbolpolitik

To af regeringens støttepartier mener ikke, at listen over parallelsamfund har sin berettigelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har onsdag fremlagt årets udgave af listen over parallelsamfund - den liste, som tidligere var kendt som ghettolisten.

Men selv om indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) mener, at listen og de tiltag, som hænger sammen med den, har sin berettigelse, er det ikke noget, som to af regeringens støttepartier - Enhedslisten og De Radikale - er helt enige i.

- Man skulle ophæve den lovgivning, der pålægger, at man laver de her lister, og i stedet bruge ressourcerne på at hjælpe de mennesker, der bor i områder, hvor der er sociale problemer.

Det mener Søren Egge Rasmussen, som er boligordfører i Enhedslisten.

De Radikales boligordfører, Susan Kronborg, kalder etnicitetskravet særligt problematisk, og tiltagene i ghettopakken fra 2018 er symbolpolitik.

- I stedet for at løse problemerne, så laver man en symbolpolitik, som illustreres ved, at den sociale indsats jo er skåret ned, siger hun.

I år er det første gang, man bruger betegnelsen parallelsamfund om de områder, som tidligere blev betegnet som hårde ghettoer.

Kaare Dybvad Bek begrunder navneskiftet med, at det er et mere korrekt navn.

- Der er jo mange grunde til, hvorfor folk ville ændre det eller ej. For mig personligt handlede det om, at jeg synes, at begrebet ghetto er misvisende, i forhold til hvad det er for nogle boligområder, siger ministeren.

Susan Kronborg mener, at det nye navn umiddelbart er bedre, men kalder det stadig symbolpolitik.

Søren Egge Rasmussen mener, at det er positivt, at man har ændret navnet. Men han er stadig uenig i stemplingen af boligområderne.

- Der er nogle boligområder, som har fået et stempel, hvor det er fuldstændigt uberettiget, at det skulle være noget, som man kan betegne som et parallelsamfund, siger han.

