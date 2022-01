Skatteminister Morten Bødskov (S) mener ikke, at det er tid til at ændre på plugin-hybridbilers skatterabat.

Støttepartier åbner for at gøre rabat på hybridbiler mindre

Regeringens tre støttepartier vil se på, om man skal ændre på den skatterabat, der er for plugin-hybridbiler.

Det skriver Information.

Det sker, fordi man allerede har nået målsætningen for, hvor mange biler af typen, der skal være i Danmark i 2030.

Med bilaftalen fra december 2020 satte regeringen og støttepartierne et mål om, at der skulle være 775.000 grønne biler i 2030. 10 procent - altså 77.500 - skulle være plugin-hybridbiler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved årsskiftet var der registeret knap 80.000 biler af typen.

Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, siger til Information, at det ikke er en god nyhed, fordi bilerne ikke er grønne.

SF og Enhedslisten har igennem længere tid kritiseret den klimarabat, man kan få, når man køber en plugin-hybrid.

Og nu åbner Radikale Venstre også for at ændre på det.

- Hvis der ikke sker en markant ændring i fordelingen mellem salget af elbiler og plugin-hybridbiler i årets første kvartal, så er vi parate til at revidere aftalen, siger Rasmus Helveg Petersen, der er klimaordfører i Radikale Venstre til Information.

Han siger, at partiet vil foreslå, at der skrues hurtigere ned for afgiftsrabatten end planlagt.

Transportordfører i Enhedslisten Henning Hyllested siger til avisen, at partiet har indkaldt skatteminister Morten Bødskov til samråd, og at Enhedslisten kræver, at aftalen genåbnes.

Signe Munk, politisk ordfører i SF, ønsker at skrue ned for rabatten allerede nu.

Information skriver, at internationale studier har vist, at plugin-hybridbiler udleder to til fire gange mere CO2 end forventet, og at de i visse tilfælde er lige så skadelige for klimaet som benzin- og dieselbiler.

Skatteminister Morten Bødskov (S) siger i et skriftligt svar til Information, at han ikke mener, at tiden er inde til at ændre i skatterabatten for biltypen.

Han mener, at aftalen har sat turbo på salget af de grønne biller.

Han tilføjer, at foreløbige tal for januar viser, at der er solgt dobbelt så mange elbiler som plugin-hybridbiler.

/ritzau/