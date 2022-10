Støttepartier ærgrer sig over timing for folketingsvalg

De Radikales valgtrussel, der har deadline ved Folketingets åbning tirsdag, er "uklog".

Det siger Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten.

- Ligegyldigt hvornår valget kommer, er vi klar i Enhedslisten. Vi har pudset budskaberne af og strøget skjorterne.

- Men i forhold til De Radikales ultimatum vil jeg sige, at det er uklogt - i en tid, hvor vi står med så alvorlige internationale spændinger og en buldrende inflation, siger Mai Villadsen.

Siden sommer har der hængt en valgtrussel over statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen fra De Radikale på baggrund af Minkkommissionens beretning og statsministerens efterfølgende håndtering af den på et pressemøde.

Senest ved Folketingets åbning skal Mette Frederiksen have udskrevet valg. Ellers vil De Radikale stille mistillid ved åbningsdebatten torsdag.

Siden meldingen fra De Radikale kom, er Danmark blevet ramt af en energi- og inflationskrise samt lækager på gasledninger i Østersøen.

Men De Radikale holder fast, slog politisk leder Sofie Carsten Nielsen fast tirsdag. Mette Frederiksen kan dog vente med at udskrive valg til onsdag, lyder det.

Hvis den dermed ventede valgkamp begynder denne uge, frygter Mai Villadsen, at "væsentligt og afgørende arbejde" går i stå på Christiansborg.

- Det kan være aftaler, som ellers kan afbøde den inflationskrise, vi står i. Eller at vi politisk bliver nødt til at forholde os til en meget højspændt sikkerhedssituation med gasledninger, der vitterligt bliver sprængt i luften.

Derfor opfordrer Mai Villadsen også til, at der kan arbejdes i Folketinget ved siden af en valgkamp.

- Jeg synes, det er en alvorlig situation. Jeg vil gerne appellere til, at vi på Christiansborg kan lægge valgkampen til side undervejs og arbejde samtidig, hvis der sker flere alvorlige ting, eller hvis vi får mulighed for at lave mere hjælp til befolkningen i inflationskrisen.

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, siger til TV 2, at timingen ikke er den bedste for et valg.

- Vi står lige nu i en meget voldsom krise. Ikke kun i forhold til det, der er sket i Østersøen med lækager. Danskernes økonomi er meget hårdt ramt både i forhold til energipriser og fødevarepriser.

- Der kunne jeg godt tænke mig, at Folketinget kunne arbejde. Altså at vi kunne lave tiltag hele tiden som aftalt. Det bliver lidt sværere, når vi går i valgkamp, siger Pia Olsen Dyhr.

