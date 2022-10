Støttepartier afviser at kommentere Findsen-anklager i bog

Hverken SF eller De Radikale ønsker at forholde sig til Lars Findsens anklager mod regeringen i en ny bog.

Det siger de to partiers ledere til TV 2.

SF afviser også blå bloks ønske om en undersøgelseskommission af FE-sagen og regeringens rolle i sagen for nuværende.

- SF kommer til at kigge på, hvad domstolene kommer frem til, og det, synes jeg, er det første skridt i den her sag, siger partiets formand, Pia Olsen Dyhr til TV 2.

Hun siger, at Folketinget er "nødt til" at "træde et skridt tilbage", så længe sagen kører ved domstolene.

Lars Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Fra De Radikale lyder det også, at domstolene skal have ro til sit arbejde.

- Vi skal ikke blande os i domstolenes arbejde, så vi afventer det, der er en alvorlig sag, siger Sofie Carsten Nielsen til TV 2.

Enhedslisten har oplyst til Ritzau, at partiet for nu ikke ønsker at kommentere sagen.

Tidligere har partiet åbnet for en uvildig undersøgelse af selve FE-sagen, mens blå blok ønsker en undersøgelse af regeringens rolle heri.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har samme linje som støttepartierne og vil afvente domstolene, før hun vil tage stilling til en eventuel kommissionsundersøgelse.

- Jeg synes, at vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Der er en tiltale og en sag ved domstolene. Det synes jeg, at der skal være respekt omkring.

- Så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere, om der er noget man på den ene eller anden måde ønsker at få afdækket, sagde Mette Frederiksen tidligere torsdag i Aalborg.

Hun ønskede ikke at gå ind i detaljer om sagen, da hun er omfattet af tavshedspligt, lød det videre.

I sin nye bog skriver Lars Findsen blandt andet om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) 17. august 2020.

Hun sagde ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at tilsynets kritik ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Lars Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

