Støttepartier bakker op om regeringens nye coronatiltag

Hvis regeringen skal have gennemtrumfet tiltag, kræver det, at der ikke er flertal imod dem i epidemiudvalg.

Støttepartiet Enhedslisten bakker op om regeringens anbefalinger til yderligere coronarestriktioner.

Det skriver sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) på Twitter.

- Ekstremt alvorlig situation med den eksplosive stigning i omikronsmitten. Derfor kommer vi naturligvis til at bakke op om indstillingerne.

- Vi kommer til at følge nøje og vurdere, om det er tilstrækkeligt. Afgørende vi får bremset stigningen. Bekymrende, men nødvendigt, skriver han.

Et andet støtteparti, SF, bakker ligeledes op. Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til TV 2 News.

Hvis tiltagene skal blive til virkelighed, kræver det først, at der ikke er et politisk flertal imod regeringens anbefalinger. Det afgøres i Folketingets epidemiudvalg. Det mødes fredag eftermiddag.

Der er allerede kommet hurtig afklaring på erhvervsområdet. Det betyder blandt andet, at restauranter, cafeer og barer skal lukke for mad og drikke tidligere end i dag og desuden have sidste udskænkning senest klokken 22.

De nye restriktioner gælder ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) fra søndag morgen klokken 08.

/ritzau/