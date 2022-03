Støttepartier brokker sig: Fattige skal betale ukraineres ophold

Verdens fattige skal betale for ukrainske flygtninges ophold i Danmark ifølge Enhedslisten. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, som finansieres med to milliarder kroner fra udviklingsbistanden alene i år.

Partiet vil dog stemme for forslaget, men håber på at kunne finde opbakning til en anden finansiering, hvilket dog synes urealistisk, da der allerede er indgået en politisk aftale.

- Det er et fuldstændigt langt ude system, at det er verdens fattigste, der skal betale for mennesker på flugt og omvendt. Med den situation verden står i nu, burde pengene kunne findes et andet sted, siger udlændingeordfører Rosa Lund (EL).

Lovforslaget hastes igennem ved at blive førstebehandlet tirsdag og forventeligt vedtaget allerede onsdag. Folketinget har travlt med de nye regler, så ukrainere kan få job og komme i skole i Danmark.

Hun peger på, at der for nylig blev indgået en aftale om at tildele 18 milliarder kroner årligt til Forsvaret set af lyset af Ruslands krig i Ukraine, som har sendt millioner på flugt og fået europæiske lande til at opprioritere forsvar.

- Når man er klar til at låne så mange penge til forsvar, så bør man også være klar til at låne penge til at hjælpe menneske på flugt. Vi ved ikke, hvor mange der kommer, og hvor længe de skal være her, siger Rosa Lund.

Udviklingsbistanden kan omprioriteres til asylsystemet gennem DAC-regler under den økonomiske organisation OECD. Udviklingsbistanden var også med til at finansiere syreres ophold i Danmark.

Det kritiserer Enhedslisten, som dog vil stemme for lovforslaget, hvis ikke partiet kan få flertal for sit forslag om en anden finansiering, ved at Danmark skulle låne pengene internationalt.

- Jeg har svært ved at se, at vi ikke kan hjælpe mennesker på flugt fra Ukraine, selv om vi er meget sure over det her. Derfor kommer jeg med et forslag om at finde pengene et andet sted, siger Rosa Lund.

Udlændingeordfører Carl Valentin (SF) peger på, at der ikke er noget nyt i, at det er udviklingsbistand, der går til at betale flygtninges ophold.

Men han ville gerne lave det om.

- Det burde man ikke gøre, for det udhuler udviklingsbistanden, som burde bruges på at hjælpe i udviklingslande. Men det er ikke noget, man vedtager med særloven.

- Det er principielt problematisk, og jeg håber, at regeringen vil overveje, at man enten ændrer praksis, eller at man tager nogle seriøse drøftelser om at hæve udviklingsbistanden, siger han.

De Radikale er også utilfreds med, at pengene tages fra udviklingsbistanden ifølge udviklingsordfører Anne Sophie Callesen (R).

- Jeg er da nervøs for, hvad det her kommer til at betyde for verdens fattigste, for vi må ikke glemme de andre humanitære katastrofer og krige, der er i verden, og hvor vi også skal være til stede, siger hun til Berlingske.

Hun peger ligeledes på, at der for nylig er indgået en ny forsvarsaftale.

- Og udviklingsbistand er jo også sikkerhedspolitik, siger Anne Sophie Callesen.

