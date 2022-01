Støttepartier: Grønne fly er en bunden opgave

Statsminister Mette Frederiksen (S) går opløftet og optimistisk fra et møde i Københavns Lufthavn om mulighederne for grønne indenrigsfly i Danmark. Sådan lyder det i kølvandet på besøget.

- Så er det klart, at der er noget finansiering i det her, så vi får sat arbejdet i gang, så hurtigt som muligt. Det går vi videre med nu, siger hun.

I sin nytårstale lovede statsministeren en grøn indenrigsrute med fly i 2025, og at alle indenrigsfly ville være grønne i 2030.

Ud over Københavns Lufthavn, SAS og forskere, er to af regeringens støttepartier - Enhedslisten og SF - også med på mødet.

- Den grønne omstilling skal slå igennem alle steder i samfundet, også i flybranchen, og det hører vi heldigvis også i dag, at det er realistisk, siger politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen.

Formand i SF Pia Olsen Dyhr kalder det også en bunden opgave.

Hvis vi skal kunne flyve grønt om tre år, handler det i første omgang om brændstof til flyene.

Det kan være igennem Power-to-X teknologien, som er brændstof, der kan bruges på mange af de fly, som flyver i dag.

Henrik Wenzel, der er professor i grøn omstilling ved Syddansk Universitet, har tidligere sagt, at branchen mangler incitament for at komme i gang.

- Det handler simpelthen om, at man finder en model, hvor man tillader at lægge en klimaafgift på flybilletten, sagde han til Ritzau efter statsministerens nytårstale.

En afgift på flyrejser har også tidligere været bragt på banen fra regeringens støttepartier - blandt andet ved efterårets finanslovsforhandlinger.

/ritzau/