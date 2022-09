Støttepartier kalder grønt lys til minkavl kæmpe fejl

Regeringens støttepartier er uforstående over, at regeringen vil genstarte dansk minkavl fra årsskiftet.

Det vækker vrede og undren blandt regeringens støttepartier, at forbuddet mod minkavl i Danmark ikke fortsætter efter årsskiftet.

Fødevareordfører fra SF Carl Valentin kalder valget om at genoplive minkerhvervet for en kæmpe fejl.

- Man bruger 19 milliarder på at kompensere de her avlere. Det fik man kun én positiv ting ud af - at man ikke driver minkavl i Danmark længere.

- Jeg synes ikke, at regeringens etiske kompas giver mening. Torsdag ville de forbyde buræg, fordi høns ikke skal stå i små bure. Nu vil man så dagen efter putte mink i små bure, siger Carl Valentin.

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Enhedslisten Peder Hvelplund frygter den sundhedsrisiko, som minkerhvervets genstart kan udgøre.

- Er mildest talt rasende. Det er dybt uansvarligt at åbne op for minkproduktionen igen. Er der ingen læring overhovedet. Ingen garanti for at minkerhvervet ikke kommer til at udgøre en sundhedsrisiko igen, skriver han på Twitter.

De Radikale vedtog på deres årsmøde i weekenden at gå ind for et permanent forbud mod minkavl i Danmark.

- Hvis vi ikke gør noget nu, og minkproduktionen kommer tilbage og vokser, så vil vi få umådelige svært ved at gøre noget senere. Så det er også noget med at kende sin besøgstid, sagde partiets landbrugsordfører, Zenia Stampe, ved årsmødet.

Regeringens beslutning om igen at tillade minkavl fra nytår kom fredag på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

SSI har vurderet, at der kun er en begrænset risiko for folkesundheden, hvis der igen bliver åbnet for minkavl i begrænset omfang fra årsskiftet.

14 minkavlere har ifølge Fødevarestyrelsen søgt den dvaleordning, der gør det muligt at genstarte minkavlen fra årsskiftet. Før nedlukningen af erhvervet i efteråret 2020 var der over 1000 minkfarme i Danmark.

Formand for Danske Minkavlere tage Pedersen vurderede efter et møde med sundhedsmyndighederne fredag, at antallet af minkavlere, der vil starte igen, kan tælles på en eller to hænder.

Der er en risiko for, at mink vil blive optaget på EU-listen over ikke hjemmehørende invasive arter, hvorved det vil blive ulovligt at holde mink.

Såfremt det skulle ske, forventes det, at et egentligt forbud mod minkavl i hele EU vil blive permanent. Dette forventes tidligst at kunne ske i 2024.

- Vi risikerer at introducere minkavl for at skulle udfase det igen inden for ti år. Det er helt absurd. Skal vi så ud at kompensere minkavlerne igen? Jeg synes, at regeringen er ude på et vildspor her, siger Carl Valentin.

