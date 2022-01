Støttepartier kræver handlingsplan mod partnerdrab

Støttepartierne SF og Enhedslisten kræver nu en langt større indsats for at forhindre partnerdrab. Det skal ske med en decideret handlingsplan.

Enhedslisten har indkaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S) i samråd om problemet.

Partiets retsordfører, Rosa Lund, vil se mod Norge, hvor der både er lavet handlingsplaner for forebyggelse og forsket mere i partnervold end i Danmark.

- Man ved mere om, hvem der begår partnerdrab, hvorfor de gør det, og hvordan man kan stoppe det, siger hun.

Meldingen kommer, efter en ung kvinde mandag blev fundet død i en bil på Amager i København.

Hendes kæreste er sigtet for drab, men nægter sig skyldig.

Partnerdrab omfatter sager, hvor drabsmanden er en kæreste eller ægtefælle, eller hvor der er tale om drab på en ekskæreste eller eksægtefælle.

En stor del af alle drab i Danmark er i den kategori.

En rapport fra Justitsministeriet fra 2020 viser, at knap hver fjerde - 35 - af 150 drab i afgjorte straffesager fra slutningen af 2012 til og med 2017 var partnerdrab.

26 af de 35 ofre var kvinder.

Karina Lorentzen, retsordfører for SF, overvejer allerede nu at stille et beslutningsforslag om en handlingsplan mod partnerdrab med konkrete trin til forebyggelse:

- Blandt andet ved man, at der tit er et mønster af stalking og psykisk vold eller rigtig vold forud for de her forløb, hvor der er mulighed for i hvert fald at opdage nogle af ofrene, siger SF'eren.

Hun ønsker at inddrage politi og krisecentre i udarbejdelsen af planen.

Organisationen Lev Uden Volds direktør, Sine Gregersen, tror på, at det kan lykkes at nedbringe antallet af partnerdrab.

Men det kræver, at der bliver afsat en del økonomiske midler, siger hun.

- Partnerdrab er typisk kulminationen på et langt forløb med vold. Forskere mener, det er det mest forudsigelige af alle drab.

- Derfor kan vi som samfund forhindre nogle af de her drab, hvis vi ser tegnene.

