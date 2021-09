Støttepartier kritiserer regeringen for manglende boligindgreb

To af regeringens støttepartier har svært ved at forstå, hvorfor regeringen tirsdag formelt har afvist at lave et indgreb på boligmarkedet.

Finansordførerne fra SF og Enhedslisten mener, at regeringens manglende indgreb kommer til at bidrage til et mere skævt boligmarked.

- Jeg synes, at regeringen fører en uansvarlig politik, siger Enhedslistens Rune Lund.

- Regeringen sidder på hænderne og ser passivt til, mens boligpriserne stiger, den geografiske skævhed stiger, og mens det bliver stadig sværere for almindelige og lave lønninger at finde en bolig i de større byer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringen er åbenbart mere optaget af, at boligejerne får skattefrie gevinster i millionklassen, end de er optaget af, at almindelige mennesker i Danmark skal kunne finde sig en bolig - også i de større byer, siger han.

SF's Lisbeth Bech-Nielsen er enig med Enhedslisten i, at regeringen burde have grebet ind.

- Vi er både bekymrede for den gældsætning, der jo sker, men også for den ulighed, der er på boligmarkedet, hvor de nuværende regler jo egentlig puster til priserne, i stedet for at dæmpe dem, siger hun.

Lisbeth Bech-Nielsen undrer sig over, at regeringen ikke lytter til advarslerne.

- Jeg synes faktisk, det er uansvarligt af regeringen ikke at lytte til de advarsler. Netop fordi vi har været der før, og fordi boligpriserne i de seneste ti år er steget dobbelt som meget, som lønningerne er, siger hun.

Regeringen fik i juni en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd om at lave et indgreb.

Rådet anbefalede, at man fjernede muligheden for afdragsfrie lån, hvis en bolig var belånt til op over 60 procent af boligens værdi.

Risikorådet blev nedsat efter finanskrisen og er sat i verden for at forhindre, at Danmark løber ind i en finansiel krise, som det var tilfældet med finanskrisen i slutningen af 00'erne.

I rådet sidder blandt andet en række topembedsmænd, og det ledes af Nationalbankens direktør, Lars Rohde.

I det her tilfælde er ikke alle dog enige med risikorådet. Eksempelvis Det Økonomiske Råd, der også ofte kaldes de økonomiske vismænd, mener, at der er behov for at se tiden an inden et indgreb.

/ritzau/