Støttepartier må fortsat se langt efter en flyafgift

Der er ingen flyafgift med i den delaftale til finansloven for 2022 på det grønne område, som blev præsenteret lørdag i Finansministeriet.

Enhedslisten, SF og De Radikale - regeringens støttepartier - havde ellers en flyafgift som et centralt krav til forhandlingerne. En flyafgift spiller en nøglerolle i forhold til klimamålsætningerne, mener partierne.

Tidligere på ugen havde de tre støttepartier endda i samlet flok fremsat flyafgift som et krav i forhandlingerne.

Det var både "grotesk", at Danmark ikke havde sådan en, Danmark skal "ikke hænge i bremsen", og det giver ikke mening, at "regeringen tøver" på området, lød det blandt andet fra støttepartierne.

Men tiden er ikke til en flyafgift. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) med henvisning til, at flybranchen er i knæ grundet coronakrisen.

- Regeringens holdning er den, at vi lige nu har en flybranche, en rejsebranche, der på grund af corona er i knæ. Så vi synes ikke, at det er fornuftigt at lave en afgift der, siger Wammen.

Han kan ikke svare på, hvornår der bliver indført en flyafgift. Regeringen tager en finanslov ad gangen, siger han, mens støttepartierne forsikrer, at de kæmper videre for en flyafgift.

/ritzau/