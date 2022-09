Støttepartier: Psykiatriaftale er første skridt på vejen

Enhedslisten og Radikale er bevidste om, at psykiatriplan ikke er nok i længden. Men det er et første skridt.

Der er blevet lagt op til en tiårsplan. Men planen for psykiatrien som et bredt flertal i Folketinget tirsdag har præsenteret, er blot det første skridt på en lang rejse.

Det siger sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund.

Partiet er et af dem, som er med i aftalen. En aftale, som bliver kritiseret for ikke at gøre nok for at komme problemerne i psykiatrien til livs.

- Det, der er helt afgørende med den her aftale, er, at det her kun er første skridt. Og at vi med den her aftale også har fået en forpligtelse til, at ikke kun denne her regering, men også fremtidige regeringer, fremtidige parlamentariske grundlag skal sikre, at der bliver leveret til psykiatrien, siger Peder Hvelplund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftalen, som kun Moderaterne i Folketinget står udenfor, er især målrettet børn og unge, som mistrives psykisk, samt borgere med svære psykiske lidelser, som skal have bedre behandling.

Aftalen løfter indsatser i psykiatrien med en halv milliard kroner om året, hvilket er ud over de midler, som er afsat i tidligere aftaler.

Regeringen har sammen med dens parlamentariske grundlag, der består af Enhedslisten, De Radikale og SF, forhandlet planen på baggrund af et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, der indeholder 37 anbefalinger.

Og det er målet, at alle 37 anbefalinger skal inkluderes i aftaler på sigt, siger De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren.

Han understreger, at partierne "langtfra" er i mål.

- Vi har lovet hinanden - alle partier her - at implementere alle de 37 anbefalinger over de kommende ti år.

- Det her er første skridt. Så for jer, der frygter, at vi stopper med at finde yderligere penge. Det er ikke her, vi stopper. Vi skal finde yderligere finansiering, så vi kan nå helt i mål, siger sundhedsordføreren.

/ritzau/