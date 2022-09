Støttepartier: Regeringens energiforslag er utilstrækkeligt alene

Hos støttepartierne De Radikale og SF er der grundlæggende en positiv stemning over for regeringens forslag om at lade borgere indefryse en del af deres høje energiregninger det kommende år.

Men det er ikke nok, slår begge partier fast.

- Vi synes umiddelbart, at det her ser fornuftigt ud. Vi skal jo give en håndsrækning til de danskere, der har svært ved at få det til at hænge sammen her og nu. Så nu vi vil kigge forslaget grundigt igennem, og se om der er noget i det, der skal justeres, siger næstformand Martin Lidegaard (R).

- Men det, jeg kan sige med sikkerhed, er, at det ikke kan stå alene.

- Det svarer lidt til en Panodil i en situation, hvor der er brug for penicillin og en stærkere kur mod den situation, vi er i.

SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, synes, at det er godt, regeringen nu "kommer på banen".

- Men vi savner en direkte håndsrækning til dem, som bliver ramt af de her stigende priser. For nogle vil det skabe enormt meget utryghed at skulle se ind i en gæld, der bliver oparbejdet, fordi man kun får et slags lån.

- Vi mener simpelthen, at der er nogle, der bliver nødt til at få økonomisk hjælp også, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

SF vil indføre en særskat på rederier med overnormale profitter, som skal finansiere hjælp til en "direkte håndsrækning".

Hos De Radikale er det et "klart krav", at regeringens forslag bliver suppleret med en hurtigere omstilling til fjernvarme og varmepumper.

Fra Enhedslisten er reaktionen enslydende med de andre støttepartier. Regeringens forslag kan ikke stå alene.

- I regeringens udspil mangler en reel hjælp til dem med de laveste indtægter. Alle de mennesker, der er på overførselsindkomster, siger energi- og forsyningsordfører Søren Egge Rasmussen.

- Der er det vores bud, at man skal hæve den grønne check, give dem et ekstra skattefradrag, som kan være en reel hjælp, i stedet for at de fattigste sætter sig i en gæld, som de ikke kan betale.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, savner ligeledes mere fra regeringen.

- Jeg synes, regeringen gør alt for lidt for at hjælpe kriseramte danskere. Det er derfor, at vi fra Venstres side har foreslået at banke elafgiften helt i bund, for det vil gøre en forskel for alle danskeres økonomi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringens forslag kan "være en del af indsatsen".

- Men den her del handler jo udelukkende om likviditet. Den handler om betalingsevne her og nu. Den handler ikke om at gøre regningen mindre. Og vi har brug for begge dele, siger V-formanden.

Regeringen vil forhandle om sit forslag med Folketingets partier og vil søge at hastebehandle det, så det indføres inden vinter.

Partierne indkaldes til møde torsdag.

/ritzau/