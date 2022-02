Støttepartier siger nej til amerikanske soldater på dansk grund

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF siger nej til amerikanske soldater på dansk grund.

Meldingen kommer, efter at Danmark og USA indleder forhandlinger om et nyt forsvarssamarbejde. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde torsdag. Det kan betyde amerikanske soldater i Danmark fremover.

- Tak, men nej tak til amerikanske ønsker om tropper og materiel i Danmark, skriver politisk ordfører Karsten Hønge (SF) på Twitter.

- Nato-landene spilles ud mod hinanden, og dansk suverænitet presses. USA er vores allierede, men samarbejdet bør holdes i Nato, tilføjer han.

Udenrigs- og forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) har også været på Twitter.

- Nej, Danmark skal ikke åbne for amerikanske soldater, våben og aktiviteter på dansk jord.

- Det går for langt i afgivelsen af dansk suverænitet. Og løsningerne på den aktuelle krise findes i de politiske forhandlinger og økonomisk pres, ikke militær oprustning, skriver Flyvholm.

De Radikale - regeringens tredje støtteparti - ser til gengæld positivt på et styrket samarbejde mellem Danmark og USA.

Det skriver tidligere udenrigsminister og nuværende udenrigsordfører Martin Lidegaard (R) på Twitter.

- Vi er positive i forhold til tættere samarbejde på det sikkerhedspolitiske område. Men det er altafgørende, at indholdet af rammeaftale godkendes gang for gang og hver gang af Folketinget, skriver han blandt andet.

Selv om SF og Enhedslisten har ytret kritik af et fremtidigt tættere samarbejde mellem Danmark og USA, vil der i Folketinget efter alt at dømme være stor opbakning til samarbejdet.

De nærmere detaljer i samarbejdet skal der forhandles om. Det sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

- Vi er glade for, at USA har rakt ud til Danmark med et forslag om et bilateralt forsvarssamarbejde.

- Hvordan det præcist kommer til at se ud, er ikke på plads endnu, men det kan omfatte amerikanske soldater, militært materiel og udstyr på dansk jord, sagde Frederiksen.

Samarbejdet har ikke noget med den aktuelle anspændte situation mellem Rusland og Ukraine at gøre, tilføjede hun.

Forhandlingerne mellem Danmark og USA vil blive påbegyndt inden for de kommende måneder. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) henvendte USA sig til Danmark omkring et tættere samarbejde for et år siden.

