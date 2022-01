Støttepartier skyder på minister i sag om fjernede klimatal

Flere af regeringens støttepartier rejser hård kritik af transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det skriver Ekstra Bladet.

Torsdag kom det frem i fagbladet Ingeniøren, at Transportministeriet ikke fremlagde oversigten over CO2-udledningen for en række infrastrukturprojekter, som Folketinget indgik en aftale om i juni sidste år.

Det drejer sig om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal blev enige om sidste år.

En aktindsigt, som Ingeniøren har fået, viser, at Transportministeriet bad Vejdirektoratet om at fjerne tal for CO2-udledning fra det forarbejde, som var lavet, inden forhandlingerne om planen skulle gå i gang.

Ifølge Ingeniøren fik transportordførerne efterfølgende at vide, at nogle de beregninger, som de efterspurgte, ikke eksisterede.

- Sagen ser alvorlig ud, hvis der er tilbageholdt centrale klimatal for at få infrastrukturaftalen til at se grønnere ud, end den egentlig er. Det vil vi til bunds i nu, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen til Ekstra Bladet.

Lørdag krævede partiet ministeren indkaldt i samråd om sagen. Det samme gjorde partiet Frie Grønne.

Hos et andet af regeringens støttepartier SF efterspørger trafikordfører Anne Valentina Berthelsen en forklaring fra ministeren. Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Vi har jo faktisk spurgt utrolig meget ind til netop det og fået at vide, at sådanne tal ikke eksisterede for mange af projekterne, som vi i sin tid forhandlede om, siger hun.

På det sociale medie Twitter svarer transportminister Benny Engelbrecht søndag på kritikken fra blandt andet Enhedslisten.

Han fortæller, at han har indkaldt til møde med partierne bag aftalen, og at han møder op til samrådet.

Til Ingeniøren har han forklaret, at han ikke udleverede tallene, fordi de var for upræcise.

Men over for Ingeniøren stiller Rasmus Vestergaard Madsen, som var vikarierende transportordfører i Enhedslisten, da aftalen blev forhandlet, spørgsmål ved forklaringen.

- Tit er der jo en fejlmargen i de oplysninger, som ministerier kommer med, fordi det jo sjældent er fuldstændigt eksakt videnskab. Men det plejer man jo fint at kunne formulere sig ud af og forklare. Det oplever vi ofte, så det synes jeg ikke er et argument i sig selv, siger han.

Infrastrukturplanen handler om en række nye vejprojekter, kollektiv trafik og nye cykel-iniativer.

/ritzau/