Støttepartier vil give sanktionshjælpepakker til virksomheder

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten er klar til at hjælpe virksomheder med økonomisk hjælpepakker, hvis de bliver hårdt ramt på økonomien på grund af sanktioner mod Rusland.

Onsdag eftermiddag mødes EU's økonomi- og finansministre til en videokonference for at diskutere mulighederne for at hjælpe virksomheder, der får sværere ved at drive forretning på grund af sanktionerne mod Rusland.

Finansminister Nicolai Wammen (S) deltager på mødet. Ministeriet ønsker ikke at kommentere mødets indhold.

Ifølge erhvervsordfører Rune Lund (EL) er sanktioner "helt nødvendige, selv om de kan ramme os selv". Og det kan betyde, at nogle virksomheder skal hjælpes.

- I Enhedslisten støtter vi de hårdest mulige sanktioner mod Rusland.

- Og derfor er vi også villige til at diskutere, hvordan man bedst skærmer arbejdspladser og virksomheder i Danmark og i Europa, siger han.

Også finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen (SF) mener, at man skal hjælpe trængte virksomheder.

Hun kan ikke love, at der ikke er nogen, der kommer til at mærke det.

- Men det er vores position, at hvis der er nogle virksomheder, der bliver meget hårdt ramt, så vil vi gerne se på nogle løsninger på det.

Hjælpepakkerne skal afhænge af, om det er meget energitunge virksomheder, der bliver ramt på grund af et forbud om at eksportere russisk gas.

Eller om det er fødevarebranchen, der bliver ramt, på grund af Ruslands meget store hvedeproduktion.

I EU-sammenhæng vil hjælpepakker blive diskuteret blandt finansministrene, mens udmøntningen af hjælpepakkerne hører under Erhvervsministeriet.

/ritzau/