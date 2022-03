Støttepartier vil gøre Danmark uafhængig af russisk olie og gas

Radikale Venstre og SF ønsker at sikre, at Danmark i fremtiden ikke længere køber olie og gas fra Rusland.

Senest i 2028 skal Danmark være uafhængig af russisk olie og gas.

Sådan lyder det i et nyt udspil fra Radikale Venstre.

Udspillet kommer i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, som allerede har mødt stort kritik fra Vesten og herunder Danmark.

Ifølge Rasmus Helveg Petersen, klima- og energiordfører i Radikale Venstre, er der brug for at gøre Danmark uafhængig af den russiske olie og gas. Det skal sikre, at man fra dansk side ikke længere støtter Rusland økonomisk på den front.

- Vi kan se, at det russiske statsbudget er helt afhængig af de indtægter, det får fra Vesten.

- Og så har vi at gøre med en magt, som vi opruster imod, og som på den anden side får alle sine penge fra os.

- Det er en skør sammenhæng, og det skal vi væk fra, siger Rasmus Helveg Petersen.

Også SF ønsker at gøre Danmark uafhængig af Ruslands sorte energi. Derfor har partiet ligeledes lavet et nyt udspil med en række forslag til det.

- Jeg har det sådan, at vi hellere må komme i gang i dag end i morgen, siger SF's energi- og klimaordfører, Signe Munk.

- Danmark skal gå forrest og vise vejen for andre lande i den grønne omstilling til fordel for alles sikkerhed, siger hun i en skriftlig kommentar.

I Radikale Venstres udspil er der flere forslag til, hvordan Danmark gøres uafhængig af russisk olie og gas, og til hvordan man erstatter den energi, der ellers ville være kommet fra Rusland.

Et af forslagene til af gøre Danmark uafhængigt af russisk olie og gas er, at der skal lukkes for gasnettet og forbydes olie i opvarmningen senest i 2028.

Ordføreren er opmærksom på, at det ikke er en gratis omgang at skifte olie- eller gasfyret ud med fjernvarme eller en varmepumpe. Derfor lægger udspillet også op til at hjælpe de husstande, hvor der skal ske en udskiftning.

- På længere sigt vil de folk, der får udskiftet deres gas- og oliefyr, få billigere varme ud af det. Og så har vi afsat nogle penge til overgangsperioden, siger Rasmus Helveg Petersen.

Konkret foreslås det at tage 3,4 milliarder kroner fra Danmarks Klimafond, som i perioden 2022 til 2026 skal få flere til at skifte over til varmepumpe og fjernvarme.

Danmark er ikke ene om at være storforbruger af russisk olie og gas. I EU's gassystem flyder der i dag omkring 40 procent russisk gas.

I forhold til det danske olieforbrug bliver omkring 15 procent i dag importeret fra Rusland.

/ritzau/