Det haster med en plan for at tage imod ukrainske flygtninge efter Ruslands angreb, lyder det fra partier.

Støttepartier vil have Danmark til at tage imod ukrainske flygtninge

Danmark skal være klar til at tage imod ukrainske flygtninge. Og der skal være en plan klar med det samme.

Det siger regeringens støttepartier, efter at Rusland natten til torsdag har angrebet Ukraine.

- Det er helt akut nu, at Danmark skal være klar til at tage imod ukrainske flygtninge. Vi opfordrer regeringen til at have en plan klar fra i dag, siger Enhedslistens forsvars- og udenrigsordfører, Eva Flyvholm.

SF's udlændingeordfører, Carl Valentin, skriver på Twitter:

- Danmark skal være klar til at tage flygtninge fra Ukraine om nødvendigt. SF opfordrer regeringen til at presse på for en fælles fordelingsnøgle i EU-regi.

De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, vil have udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at forberede en plan for modtagelse af ukrainske flygtninge.

Det siger hun til Politiken, og hun henviser til, at flygtningekrisen i 2015 kom bag på Danmark og EU i det hele taget. Det må ikke ske igen.

- Realpolitisk står vi muligvis over for en flygtningekrise i vores nærområde. Hvad nu hvis det lige pludselig viser sig, at der i morgen står 2000-3000 ukrainske flygtninge og skal have tag over hovedet, noget at spise og varme i kroppen, siger Olldag til Politiken.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er noget mere afventende i forhold til en mulig kommende flygtningestrøm fra Ukraine.

- Ukraine er kun få hundrede kilometer fra Danmarks grænse og må betragtes som vores nærområde. Men det er også klart, at vi er nødt til at afvente, hvor mange der vælger at flygte, før vi i mit parti kan sige, hvordan vi vælger at håndtere det, siger Messerschmidt.

- Det er klart, at der er en kæmpe forskel på, om nogle kristne ukrainere kommer til Danmark, eller om der kommer somaliere og alt muligt godtfolk fra muslimske lande. Men det betyder ikke, at vi siger, at Danmark skal åbne grænsen for ukrainere. Det kommer helt an på situationen, siger han.

/ritzau/