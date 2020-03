Støttepartier advarer S mod at aktivere asylnødbremse: ”Det vil få meget alvorlige konsekvenser”

Regeringens advarsel om at aktivere en særlig asylnødbremse får nu Enhedslisten og De Radikale til at råbe op. ”Svært ved at se, hvordan det fysisk og juridisk overhovedet skulle blive aktuelt,” siger Jens Rohde (R)

Mens udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er i Bruxelles til et hasteindkaldt EU-rådsmøde om den anspændte situation ved den græsk-tyrkiske grænse, kommer Enhedslisten og De Radikale nu med en advarsel til regeringen.

Al snak om at hive i den såkaldte asylnødbremse og lukke for grænsen og asylbehandlingen, hvis en ny flygtningekrise eskalerer og når Nordeuropa, bør stoppe, mener de.

I weekenden meddelte regeringen og Mattias Tesfaye ellers for første gang, at en aktivering af nødbremsen kan komme på tale.

”Danmark skal ikke endnu en gang svare på flygtningestrømme ved at stramme udlændingepolitikken. Vi skal svare ved at hjælpe, og en asylnødbremse løser ikke noget som helst. Det, regeringen har gang i, er fuldstændig fjollet symbolpolitik,” siger Rosa Lund, udlændingeordfører i Enhedslisten.

Alene mellem mandag og tirsdag forhindrede græske myndigheder ifølge eget udsagn 5183 mennesker i at trænge gennem grænsen til Tyrkiet.

Skulle en flygtningekrise nå til Danmark, skal ingen afvises ved grænsen, hvis det står til Enhedslisten.

”Vi skal behandle asylansøgninger, når flygtninge kommer til Danmark. Og så skal vi genforhandle Dublin-forordningen og sikre en fair fordeling af flygtninge i Europa, der giver mennesker en beskyttelse, hvis de har krav på det,” siger Rosa Lund.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke villet stille op til interview med Kristeligt Dagblad og forklare, hvilke forhold asylnødbremsen praktisk vil medføre ved den dansk-tyske grænse.

I et skriftligt citat gør han det klart, at regeringen ”ganske enkelt ikke vil tillade en gentagelse af 2015-scenariet, hvor flygtninge ukontrolleret vandrede ad motorvejene ind i Danmark”.

Om et mange kilometer langt pigtrådshegn, der blev købt af den daværende V-regering under sidste flygtningekrise, eksempelvis kan tages i brug, har regeringen ikke villet svaret på. ”Det ville klæde regeringen at afvise den slags,” siger Rosa Lund.

Hvad vil det gøre ved jeres forhold til regeringen, hvis der kommer pigtrådshegn eller brug af eksempelvis tåregas ved grænsen for at undgå et 2015-scenarie?

”Det er klart, at det ville give os et presset forhold til regeringen. Det vil få meget alvorlige konsekvenser for vores forhold til regeringen.”

I tirsdags vakte det opsigt, da to af Danmarks førende asyl- og migrationseksperter i Kristeligt Dagblad kritiserede regeringen for ikke at fortælle, hvordan asylbremsen konkret skal fungere.

”Du kan være 100 procent sikker på, at vi ikke støtter brugen af en asylnødbremse,” siger EU-ordfører Jens Rohde adspurgt til De Radikales holdning.

Han kalder situationen i Grækenland, der i tirsdags fik EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, til i al hast at tage til landet for at holde krisemøde med premierminister Kyriákos Mitsotákis, for alvorlig.

”Vi har nogle mennesker på flugt, som har pigtråd i ryggen og pigtråd i ansigtet. De kan hverken komme den ene eller den anden vej. Det bringer mindelser om 1936 og den første flygtningekonvention, som kun gjaldt de jøder med tysk statsborgerskab. Imens var otte millioner jøder klemt inde mellem Sovjet og Tyskland og kunne ikke komme nogen vegne. Det var primært dem, der mistede livet. Det er jo lidt den samme situation her. Ingen vil have dem,” siger Jens Rohde.

Hvordan minder det her dig om 1936? Dengang risikerede flygtninge at dø, hvis ikke de fik mulighed for at krydse landegrænsen.

”Når jeg sammenligner situationen, er det, fordi ingen vil have dem. De er låst fast i et ingenmandsland. Det er dét, der bringer mindelser om 1936.”

Hvad minder asylnødbremsen dig så om?

”Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke på, at den nogensinde bliver aktiveret. Jeg har svært ved at se, hvordan det fysisk og juridisk overhovedet skulle blive aktuelt. Jeg tror reelt ikke, at nogen ansvarlige politikere gør sig forestillinger om, at den nødbremse nogensinde bliver til noget."

"Socialdemokratiet er simpelthen så pivbange for Dansk Folkeparti. Det er det åg, de ligger under. Jeg synes, det skal løse problemerne i stedet for at snakke den danske højrefløj efter munden,” siger Jens Rohde.

Mattias Tesfaye har grundet det ekstraordinære EU-møde i Bruxelles ikke haft mulighed for at stille op til interview.

Det lykkedes ikke i går at få en kommentar fra regeringens tredje støtteparti, SF.