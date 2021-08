Støttepartier vil hente afghanske flygtninge til Danmark

Danmark bør tage imod afghanske flygtninge som følge af Talibans magtovertagelse i Afghanistan.

Det mener regeringens støttepartier Enhedslisten og SF, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge politisk ordfører Mai Villadsen (EL) bør Danmark tage imod 2000 flygtninge, måske flere.

- Alle lande, der har været med til at føre krig i Afghanistan, har et kæmpe ansvar, siger hun til avisen.

Ønsket fra Enhedslisten kommer i kølvandet på, at Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, onsdag meddelte, at den britiske regering vil tilbyde asyl til op mod 20.000 afghanske flygtninge over de kommende år.

Kvinder, børn og minoriteter vil få førsteprioritet og blive tilbudt permanent ophold i Storbritannien.

Tiltaget ligger ud over den redningsaktion af cirka 5000 afghanere og deres familier, som har arbejdet for briterne i løbet af den 20 år lange krig i Afghanistan.

Enhedslisten ønsker, at den danske regering følger det britiske eksempel.

- Det er svært at sætte et tal som udgangspunkt. Vi er også klar til at tage flere. Vi siger minimum 2000, og det kan blive til mange flere. Jeg vil ikke sætte et loft på, siger Mai Villadsen til Jyllands-Posten.

Hun tilføjer, at partiet vil "presse på for, at der sker noget".

Også SF mener, at regeringen bør hjælpe flygtninge fra Afghanistan til Danmark.

Helt præcist skal 300 afghanske flygtninge hjælpes til Danmark "øjeblikkeligt", siger politisk ordfører Karsten Hønge (SF) til avisen.

Han henviser til, at der i finanslovaftalen for 2021 blev sat penge af til at hente 500 såkaldte kvoteflygtninge under FN's kvoteflygtningeprogram, men det har regeringen altså ikke valgt at gøre.

Karsten Hønge mener derfor, at der er et udestående på 300 flygtninge, som kan hentes fra Afghanistan med det samme.

Under et pressemøde i Statsministeriet onsdag eftermiddag blev statsminister Mette Frederiksen (S) fire gang spurgt, hvor regeringen står i forhold til at tage imod afghanske flygtninge. Hver gang afviste hun at svare på det.

- Jeg vil rette en appel til, at vi tager tingene i den rigtige rækkefølge. Lige nu står vores folk derude i en ekstremt svær situation, som jeg ikke selv har set lignende. Det er det, vi bruger vores fokus på, sagde hun og fortsatte:

- Der vil rejse sig mange diskussioner. Vi er villige til at gå ind i alle diskussioner. Men her og nu handler det om operationen (evakueringsoperationen, red.).

