Støttepartier vil udfordre regeringen om nyuddannedes dagpenge

Dagpengesatsen for nyuddannede dimittender, den såkaldte dimittendsats, bliver efter alt at dømme et stort stridspunkt i de kommende forhandlinger om regeringens reformudspil.

I hvert fald et stridspunkt mellem regeringen og dens støttepartier.

Det står fast tirsdag, hvor de indledende forhandlinger, de såkaldte sættemøder, er gået i gang.

Her var Enhedslisten som det første parti inde hos finansminister Nicolai Wammen (S).

Sammen med SF, som er det andet parti, der gæster Wammen tirsdag, har Enhedslisten allerede ytret stor kritik af regeringens udspil på dagpengeområdet.

Dagpengesatsen for nyuddannede dimittender skal ifølge regeringen sænkes til 9500 kroner månedligt.

- Det kan blive nogle hårde og vanskelige forhandlinger, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, på vej ind til Wammen.

- Regeringen har desværre lagt op til at skære i vores dagpengesystem, og det er vi stik imod i Enhedslisten.

- Det troede jeg også, at regeringen var. Vi vil gerne styrke vores dagpengesystem, siger hun.

Regeringens udspil lægger også op til forbedringer i dagpengesystemet, erkender Villadsen dog, men som hun tilføjer:

- Det er godt, at der er begyndt at være en genopretning, men det ændrer ikke på, at det udfordrer den tilførsel, der er på dagpengesystemet, når man tager penge fra de nyuddannede.

Wammen er mere end bekendt med Enhedslistens holdning.

- Der er ikke noget nyt i, at Enhedslisten er kritisk i forhold til den del, der handler om dimittendsatsen. Og sådan vil det være, at de forskellige partier har nogle ting, de er glade for, og noget, som de er mindre glade for, siger han.

- Der må vi se, hvad der kan skabes flertal for. Vi har lagt det frem, som vi mener, er rigtigt for Danmark, og det betyder, at vi gerne vil have, at de nyuddannede kommer hurtigere i arbejde, siger Wammen.

En løsning på konflikten kan blive, at regeringen må finde flertal for nogle af forslagene med de blå partier og for andre med støttepartierne.

- Jeg håber, at alle partier vil være med til at tage ansvar. Så kan det være, at nogle partier vil være med i dele af det, vi har foreslået, og andre partier i andre dele, siger Nicolai Wammen.

Han fortsætter sættemøderne med Folketingets partier onsdag og måske også torsdag. Derefter vil forhandlingerne blive fordelt i de berørte ministerier. Det vil sige Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Og så vil meget af det nok komme tilbage til Finansministeriet inden for en overskuelig fremtid, siger Nicolai Wammen.

Spørgsmål: Men dimittendsatsen er den mest effektive del af jeres forslag. Det skal du vel have hjem, uanset hvad støttepartierne mener?

- Regeringen har lagt det forslag frem, som vi mener, er det rigtige for Danmark. Og det går vi benhårdt efter at få gennemført. Det kræver for alle elementer, at vi kan få 90 mandater bag. Det er min opgave sammen med mine ministerkolleger at få det, siger Nicolai Wammen.

