Støttepartier vil undersøge flere steder for PFOS-forurening

Myndighederne er gået i gang med at undersøge foreløbigt 188 lokationer for forurening med det sundhedsskadelige fluorstof PFOS.

Men yderligere tusindvis af grunde landet over kan være forurenede, skriver Jyllands-Posten.

Indtil videre har myndighederne haft fokus på landets brandøvelsespladser, da stoffet er blevet brugt i brandskum, og det er en vigtig prioritet.

Det mener Enhedslisten og SF, som dog efterlyser en udvidet undersøgelse.

- Vi synes, det er godt, at man har sat undersøgelser i gang. Men det er ikke nok, når problemet kan være så voldsomt og omfattende, som vi hører.

- Så vi vil have undersøgelsen udvidet til at omfatte flere steder, hvor der kan være fluorforureninger. Det kan for eksempel være steder, hvor der har været store brande, siger SF's miljøordfører, Carl Valentin.

Også Enhedslistens miljøordfører, Peder Hvelplund, ser fornuft i at prioritere brandøvelsespladser.

- Men derudover må vi øge screeningsindsatsen i forhold til fluorstoffer generelt. Vi må følge op på, hvor der kan være risici for, at det har spredt sig til miljøet.

- Så kan vi få opdaget det så tidligt som muligt, så vi ikke skal vente på, at der ligger en skandale, før vi reagerer, siger han.

Regionerne har siden 2007 taget prøver af omkring 20.000 grunde, som i dag er markeret som forurenede. Herudover har regionerne en liste med cirka lige så mange potentielt forurenede grunde.

Grundene er blevet testet for en lang række giftige stoffer, men kun ganske få er blevet testet for fluorstoffer.

Det skyldes, at analysemetoderne først for nylig blev udviklet til også at kunne spore fluorstoffer, og at der først for få år siden kom kvalitetskriterier for fluorstoffer.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at brandøvelsespladserne står som en "klar prioritet".

- Men jeg har også klart sagt, at de relevante myndigheder skulle iværksætte de tiltag, der var nødvendige.

- Her skal der selvfølgelig også ses mere bredt på, om der er problemer med PFAS-forurening (en samlebetegnelse for fluorforbindelser, red.) fra andre kilder end brandøvelsespladser.

Også Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, siger til Jyllands-Posten, at eftersøgningen efter PFOS må udvides.

/ritzau/