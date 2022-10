Støttepartier vil undersøge forskellige ting i FE-sag

Det står endnu ikke klart, hvad der skal undersøges i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, selv om der er et massivt flertal for at undersøge sagen, der startede i august 2020, da der blev rejst kritik af tjenesten.

De Radikale, Enhedslisten og siden regeringen har over de seneste fem dage flere gange skærpet deres holdning. Nu skal sagen undersøges sideløbende med retssagen mod den hjemsendte spionchef Lars Findsen.

Både Enhedslisten og De Radikale vil have jurister til at se på, hvad der kan undersøges, når retssagen samtidig skal have lov til at fortsætte uden indblanding.

Politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) vil blandt andet have undersøgt regeringens rolle.

- Ja, de ting hvor man er helt sikker på, at det kan holdes adskilt fra den retssag mod Lars Findsen. Det er vigtigt.

- Det ser svært ud at skille ad, så det må man få eksperter til at kigge på. Det, der kan skilles ad, er vi åbne for, det må bare ikke sætte retssagen i stå, siger hun.

De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, vil gerne have undersøgt baggrunden for hjemsendelsen af den øverste ledelse i Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Det er især den første del af forløbet. Fra tilsynet kommer med sin kritik til hjemsendelsen af de fire øverste embedsmænd for vores sikkerhedstjenester til den pure frifindelse af de samme fire.

- En meget alvorlig sag, der rejser en række spørgsmål om, hvordan det kunne komme så vidt, når der ikke var hold i kritikken, siger han.

Blå blok har kritiseret hjemsendelsen skarpt og har spekuleret i, om der skulle være et politisk motiv.

Den anklage har Lars Findsen også rejst i sin bog, der torsdag udkom uden varsel og genantændte debatten om sagen.

Blå blok krævede straks at få undersøgt sagen. Siden har dele af rød blok tilsluttet sig, hvilket regeringen også gjorde, da der var flertal.

Enhedslisten vil gerne have jurister til at rådgive partierne i den politisk og juridisk sprængfarlige sag. Men partiet har sit fokus et andet sted end De Radikale.

- Jeg tror, vi har behov for nogle jurister til at rådgive om, hvor grænsen kan gå i det her spørgsmål. Jeg er ikke jurist, så det skal vi have nærmere afdækning af.

- Det, der har vores primære interesse, er efterretningstjenesternes ageren i hele det her forløb og også generelt.

- Det her starter med en anklage om, at danskerne bliver hemmeligt overvåget. Noget der i første omgang blev gemt væk i en hemmelig kommission, og det vil vi selvfølgelig gerne have åbnet mere op, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

Regeringen er endnu ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser om, hvad der skal undersøges.

