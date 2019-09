Støjberg eller Trane Nørby: Lose har ikke besluttet sig

Venstreprofilen Stephanie Lose, formand for regionerne, ved endnu ikke, hvem hun peger på som næstformand.

Stephanie Lose (V) har endnu ikke gjort op med sig selv, hvem hun stemmer på som partiets nye næstformand.

Det siger formanden for Danske Regioner til jv.dk.

Ellen Trane Nørby (V) og Inger Støjberg (V) er kandidaterne til posten, efter at Kristian Jensen (V) har meldt sin afgang.

Lose og Trane Nørby har begge rødder i det syd- og sønderjyske. Men Lose var yderst kritisk over for Trane Nørby, da denne som sundhedsminister stod bag den tidligere VLAK-regerings planer om at nedlægge regionsrådene.

- Det er ikke noget, jeg har en hel masse at sige om. Der er to gode kandidater at vælge imellem. De har begge deres styrker. Jeg vil brugen tiden på at beslutte mig. Det har jeg ikke gjort endnu, siger Lose til jv.dk.

- Jeg har ikke sagt, at jeg ikke støtter hende (Trane Nørby, red.). Jeg har kendt Ellen i mange år, og hun har mange styrker. Jeg håber, hun har lært af processen omkring sundhedsreformen, men jeg er som sagt ikke afklaret, siger Lose.

Venstre vælger ny formand og næstformand 21. september. Det sker på et ekstraordinært landsmøde.

Her skal partiet vælge både formand og næstformand, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i slutningen af august trådte tilbage fra de to poster efter intern uro.

I øjeblikket er Støjberg og Trane Nørby på en fælles danmarksturné for at tale med Venstres vælgere. Med er også Jakob Ellemann-Jensen, som indtil videre er den eneste kandidat til formandsposten.

/ritzau/