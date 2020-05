Støjberg fastholder sin uskyld i sag om ulovlig instruks

Instrukskommission indleder torsdag sit arbejde med at afhøre vidner i sagen om adskillelse af asylpar.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tager det ganske roligt, at Instrukskommissionen torsdag indleder arbejdet med at undersøge hendes ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det skriver hun på Facebook.

- Jeg tager gerne en tur i retten i min kamp for at beskytte de mindreårige piger, som var blevet gift med ældre mænd, skriver Støjberg på Facebook.

Den nuværende næstformand i Venstre undersøges for den ulovlige instruks fra 2016 - da hun var minister - om at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.

Den var ulovlig, fordi de havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, der ikke skulle adskilles, for eksempel hvis de havde børn. Det har Folketingets Ombudsmand vurderet.

Det springende punkt er, om Støjberg blev advaret om, at instruksen kunne være ulovlig.

Det har Støjberg afvist. Og i flere samråd om sagen har Støjberg afvist at have gjort noget forkert.

- Jeg kan sige helt klart, at det eneste, der plager mig i dag, er, at ikke alle de mindreårige piger blev adskilt fra deres ældre mænd. Det gjorde de desværre ikke, fordi de internationale konventioner forbyder det.

- Det gør ærligt talt ondt, og jeg tænker ofte på, hvad der er blevet af disse piger, skriver Støjberg.

Hun fortryder intet, tilføjer den tidligere minister.

- Det står vist klart for enhver, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at beskytte pigerne. Jeg er inderligt imod, at ældre mænd tvinger mindreårige piger til ægteskab, og jeg mener, at vi alle i et moderne og frit samfund har en forpligtigelse til at bekæmpe det.

- Pigernes frihed til at leve deres liv, som de ønsker, har hele tiden været min rettesnor, og den ufri middelalderlige levevis, som nogle kom hertil med, hører ikke hjemme i Danmark.

- Det ønskede jeg at gøre klart dengang, og det ønsker jeg den dag i dag, skriver hun.

Støjberg selv skal vidne allerede søndag 24. maj og mandag 25. maj. Kommissionen har fået halvandet år til at undersøge sagen.

- Jeg ser frem til - igen - at give min version af sagen, ligesom jeg har gjort det i mange timers samråd og et utal af spørgsmål. Pigerne fortjener, at vi beskytter dem, skriver hun.

/ritzau/