Støjberg om dødsdømte Mansour: Jeg har ikke savnet ham et sekund

Inger Støjberg (V) har ikke noget tilovers for Said Mansour, der er blevet dømt til døden i Marokko.

Det kommer næppe til at forstyrre tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) nattesøvn, at den tidligere danske statsborger Said Mansour er blevet dømt til døden i Marokko.

Han blev i januar sidste år sendt til Marokko, efter at Danmark lavede en aftale med myndighederne i landet, hvor han er født.

Den 60-årige Said Mansour, der også er kendt under navnet "boghandleren fra Brønshøj", er blandt andet blevet dømt til døden i Marokko på grund af et angreb i den marokkanske by Casablanca i 2003, hvor mange blev dræbt.

- Said Mansour er dobbelt dømt efter terrorparagraffen her i Danmark. Og nu er han også blevet dømt for et terrorangreb i Marokko, der kostede 33 uskyldige mennesker livet.

- Jeg kan ærligt sige, at jeg har ikke savnet ham et sekund, meddeler Inger Støjberg i en skriftlig kommentar.

Det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål til Inger Støjberg, da hun ifølge sin presserådgiver ikke stiller op til interview om sagen.

Venstres nuværende næstformand kaldte det "en overordentlig glædelig nyhed", da Marokko sidste år gik med til at modtage Said Mansour.

Han blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hellig krig.

Landsretten annullerede Said Mansours danske statsborgerskab og udviste ham for altid. Dommen blev i 2016 stadfæstet i Højesteret.

- Det er måske en af verdens allermest fanatiske islamister overhovedet, som vi har fået sendt ud. Vi har arbejdet intenst på det, og nu er retfærdigheden sket fyldest, sagde Inger Støjberg i januar sidste år til DR.

Ved samme lejlighed garanterede hun, at de marokkanske myndigheder ville overholde menneskerettighederne, så Said Mansour ikke kom til at lide unødig overlast.

Said Mansours forsvarsadvokat, Eigil Strand, sagde i januar sidste år, at han frygtede, at der ville ske hans klient noget, når han kom til Marokko igen.

Den bekymring delte Inger Støjberg ikke.

- Det kan ikke komme bag på nogen, at en forsvarsadvokat forsøger at male fanden på væggen. Det er vel ret beset det, han får sine penge for. Men der er styr på menneskerettighederne, sagde hun dengang til DR.

Det var Udlændinge- og Integrationsministeriet, som søndag aften i en mail bekræftede, at Marokko har dømt Said Mansour til døden.

Udlændinge- og Integrationsministeriets presseafdeling oplyser mandag til Ritzau, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ikke har yderligere at tilføje til den mail, som ministeriet sendte ud søndag.

I mailen fra ministeriet fremgik det, at de danske myndigheder ikke forventer, at dødsdommen i Marokko bliver ført ud i livet.

- Marokko har siden 1993 haft et moratorium om ikke at eksekvere dødsdomme. Den danske regering har en forventning om, at det moratorium også vil gælde i den konkrete sag.

- Det er vi i dialog med de marokkanske myndigheder om, skrev Udlændinge- og Integrationsministeriet søndag.

/ritzau/