Støjberg om fremtid i Venstre: Jeg skal tænke mig om

Inger Støjberg har fortsat ikke afgjort, om hun bliver i Venstre. Det siger hun efter ekstraordinært landsmøde

- Jeg har brug for lige at tænke mig om.

Sådan lyder det fra Venstres Inger Støjberg på et pressemøde efter partiets ekstraordinære landsmøde søndag. Dermed lader hun det fortsat stå åbent, om hun blive i Venstre eller forlader partiet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg overvejer, hvad der skal ske i fremtiden. Jeg har brug for lige at tænke mig om. Det synes jeg er fair nok. Den seneste måned er der godt nok sket meget, siger Inger Støjberg.

På det ekstraordinære landsmøde blev Stephanie Lose valgt som ny næstformand efter Inger Støjberg, der nu også står over for en rigsretssag. En rigsretssag, som Jakob Ellemann-Jensen støtter.

Direkte adspurgt, om hun Inger Støjberg bliver i Venstre eller melder sig ud, siger hun:

- Jeg har brug for at tænke det igennem. I dag har jeg brugt tid på at sige, hvor jeg mener, at Venstre skal bevæge sig hen. Og hvilke problemer vi står over for. Ikke bare Venstre, men hele landet, siger Inger Støjberg.

Hun fremhæver som det første indvandringen og derefter skellet mellem udviklingen i byerne og på landet og til sidst behovet for at samle de borgerlige partier frem for at række ud efter De Radikale.

De Radikale står for en udlændinge- og værdipolitik, der går stik imod det Venstre, som Inger Støjberg ønsker:

- Udlændingepolitik skal man bære i hjertet. Sådan er det også med værdipolitikken. Det er en svær størrelse, og der er i hvert fald ikke plads til det som næstformand for Venstre. Det kan jeg konstatere i dag.

- Så der er ingen tvivl om, at jeg tænker over fremtiden, siger Inger Støjberg.

Hun afviser, at hun viderefører splittelsen i Venstre ved at gentage sine synspunkter om metoo og islamisme i sin tale søndag.

- Jeg mener, det samme i dag, som jeg gjorde i går. Og jeg mener virkeligt, at metoo-bølgen er gået over gevind, når 15-20 år gamle sager betyder, at man mister sit job. Det er ikke nogen holdninger, jeg bare lægger på hylden. Tværtimod, siger Inger Støjberg.

Hun mener, at Venstre skal kunne rumme de forskellige holdninger. Ikke mindst fordi der i disse år kan være langt fra Venstre-vælgere i byerne til dem på landet:

- Man bliver nødt til at erkende, at der er forskel på, om man bor i det som nogle kalder produktionsdanmark, hvor værdierne og pengene skabes, eller om man sidder på nogle af de lidt finere adresser i København. Der er bare forskel på, hvordan man ser på de her ting.

- Jeg synes, man kan mærke, hvordan forbindelse bliver svagere og svagere mellem den del af Danmark og så København, siger Inger Støjberg.

SPØRGSMÅL: Du siger, at Danmark kan knække over på det her. Venstre kan også knække over. Ser du to udgaver af Venstre - et som du repræsenterer og et som Jakob Ellemann-Jensen repræsenterer?

- Jeg synes i hvert fald, at vi har nogle udfordringer. Det tror jeg, alle er bevidste om.

Jeg har alle dage deltaget i et hav af møder i hele landet. Og jeg kan i hvert fald mærke en tydelige forskel. Men jeg kan også mærke det stærke, stærke fundament, som Venstre står på. Det handler om, hvilken retning vi skal gå i, siger Inger Støjberg.

