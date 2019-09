Støjberg til partifæller: I ved hvor I har mig

Inger Støjberg har fået prædikatet "kontroversiel", men hun minder bare om, at man ved, hvor man har hende.

Hvis Venstres delegerede til partiets ekstraordinære landsmøde i Herning vælger Inger Støjberg som ny næstformand, så ved Venstres medlemmer, hvem de har valgt.

Sådan siger Støjberg det i sin tale på landsmødet, inden der skal stemmes mellem hende og Ellen Trane Nørby til posten.

- I ved, hvor I har mig, siger Støjberg i sin tale, før at Venstre skal tage valget om, hvem der sammen med den nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, skal stå i spidsen for partiet.

- Det har gjort ondt på mig at se vores parti i den forfatning, vi har været i. Fløjkrige og magtkampen har været ved at rive os midtover. Derfor ved jeg, at i dag kommer til at markere en ny start, siger Støjberg.

Hun er ikke en fløjkriger, fastslår Støjberg. Det skal være slut med fløjkrige, mener hun. Dermed er hun på samme linje som Ellemann-Jensen og Trane Nørby, der har sagt det samme. Men der skal være plads til forskelligheder, siger Støjberg.

/ritzau/